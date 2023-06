Posen en marxa una campanya de recaptació de doblers per a ajudar Pablo Hasél a la presó

El grup de suport a Pablo Hasél ha impulsat una campanya per a recaptar doblers perquè el raper pugui afrontar els costos de la repressió i les seves necessitats diàries dins la presó de Ponent, on va ingressar fa més de 900 dies per les lletres de les seves cançons.

«Hasél, ara més que mai, ens necessita per afrontar les seves necessitats diàries dins la presó. Fes una aportació al compte corrent: ES25 3140 0001 9100 1686 2100. Gràcies!», han explicat.

El tracte vexatori que rep Hasél

El grup de suport a Pablo Hasél, que és empresonat d'ençà del 16 de febrer de 2021, ja va denunciar al novembre de 2022 que el raper rebia «tracte vexatori» per part dels Mossos d'Esquadra: Al raper no li varen poder realitzar unes proves mèdiques perquè els agents que el custodiaven no el varen voler «deixar sol amb el metge». Les proves requerien que Hasél es llevàs part de la roba, fet que vulnera el seu dret de la intimitat. Així mateix, denuncien que no li varen retirar les manilles en cap moment, tot argumentant que era el que dictava el protocol de seguretat.

«Sabem que aquesta és una pràctica que cerca humiliar Pablo i desmoralitzar-lo per continuar ferm en la seva lluita revolucionària i així ho denunciem. Creiem que és una greu vulneració, que se suma a una llarga llista de perjudicis soferts amb el total consentiment de la Generalitat de Catalunya», denuncia el grup de suport.

Després que, al mes de novembre, Hasél ja denunciàs la vulneració del seu dret a la intimitat, la prova va ser reprogramada per al passat 17 de gener. Però, novament, la colonoscòpia no es va poder fer per mala praxi policial.

Fa unes setmanes, vàrem saber que Hasél té una malaltia intestina crònica i úlceres a l’estómac que, segons denuncia el grup de suport, s’han desenvolupat d’ençà que va entrar a la presó. En les seves intervencions, els advocats del raper han insistit a denunciar les males condicions en què viuen els reclusos de la presó de Ponent.