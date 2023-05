ANC: «L'única estratègia possible per a la constitució de la República Catalana és la via democràtica unilateral»

Els membres de ple dret de l'Assemblea Nacional Catalana han validat amb un 76% de vots a favor el nou Full de ruta de l'entitat i el pròxim diumenge, 18 de juny, l'Assemblea presentarà el document i un nou embat de cara al període 2023-24.

L'Assemblea Nacional Catalana ha celebrat la seva XI Assemblea General Ordinària (AGO), que ha tengut lloc de forma virtual del dia 18 al 24 de maig i hi han participat 2.523 sòcies i socis.

Des de l'entitat han explicat que el document certifica «una nova etapa del moviment independentista, amb la constatació d'un nou embat i el convenciment que la via democràtica unilateral que sempre hem defensat és l'única estratègia possible per a la constitució de la República Catalana».

Durant l'AGO els socis han hagut de votar fins a 437 esmenes vives, 7 de les quals a

la totalitat del Full de ruta. Totes elles han estat rebutjades, i l'entitat valora molt positivament el gran debat dut a terme, perquè consideren «que demostra el bon

funcionament democràtic intern i el gran interès per part de les bases de participar i alçar la seva veu».

Amb l'aprovació d'aquest nou Full de ruta l'Assemblea ha establit «els passos fonamentals que ha de seguir per aconseguir la independència». Fa referència a fer efectiva la declaració d'independència a través de les eleccions vinents i, amb aquesta finalitat, es continua plantejant l'impuls d'una llista cívica independent de partits polítics, amb processos participatius d'elecció i decisió i mecanismes de control i fiscalització, «per defensar la voluntat dels electors independentistes».

El text final del document inclou que «l'impuls final de la llista cívica haurà de ser ratificat per les sòcies i socis en una consulta que se celebrarà el darrer trimestre de 2023, a fi de poder crear un moviment potent».

El document situa com a un altre punt determinant la constitució del Pacte Nacional del

Moviment Civil Independentista com a xarxa que ha de vertebrar el moviment civil per la

independència. L'Assemblea ha explicat que serà «una eina que aglutinarà les principals organitzacions independentistes per trobar sinergies, avançar i actuar conjuntament sense renunciar als plantejaments de cada entitat».

Altres factors l'organització considera essencials i que apareixen al document són:

La confrontació com a eina per minar els fonaments d'un Estat espanyol opressor i poc democràtic.

La denúncia dels incompliments dels qui es van comprometre amb culminar la independència.

La reivindicació del referèndum de l'1 d'Octubre com a legitimació de la voluntat popular.

Denunciar la repressió i donar suport a les persones represaliades.

Actualitzar l'argumentari a favor de la independència i difondre els valors de la nova República Catalana a través de campanyes i mobilitzacions.

Desenvolupar accions i mobilitzacions, utilitzant la desobediència i la lluita activa no violenta segons sigui necessari.

Ampliar la representació de tots els sectors socials, especialment joves i nous catalans.

Reflectir la realitat nacional catalana a les institucions internacionals i evidenciar les mancances democràtiques de l'Estat espanyol.

Denunciar la repressió de l'Estat espanyol i francès contra l'ús de la llengua catalana, que és fonamental per a la nostra identitat nacional i la cohesió social.

El diumenge 18 de juny l'Assemblea presentarà aquest Full de ruta en un acte a l'auditori de Girona, a les 11 del matí. Hi intervindran diferents membres del Secretariat Nacional, així com la presidenta, Dolors Feliu, i la vicepresidenta, Núria Marín Casas, encarregades d'explicar el paper que haurà de tenir l'Assemblea en el nou embat independentista.