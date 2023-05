La Plataforma per la Llengua organitza un debat electoral a Palma sobre política lingüística

La Plataforma per la Llengua organitza aquest diumenge, 14 de maig, un debat electoral sobre les propostes de llengua de les candidatures per a les eleccions del 28 de maig a les Illes Balears. El debat tendrà lloc a les 11 h a Can Balaguer, a Palma, i comptarà amb les intervencions de Mercedes Garrido (PSIB-PSOE), Llorenç Perelló (PP), Mateu Matas Xurí (MÉS per Mallorca), Esperança Sans (Unides Podem) i Carles Cabrera (el Pi). Es podrà seguir en directe presencialment i també per streaming al canal de YouTube de l'entitat.

Les eleccions del 28 de maig marcaran el full de ruta dels pròxims quatre anys al Parlament, als ajuntaments i als consells insulars, i són cabdals també per a la llengua. Amb la voluntat que la ciutadania conegui abans de decidir el vot quins posicionaments, projectes i propostes tenen tots els partits en matèria de llengua, l'entitat organitza aquest debat amb agrupacions amb representació al Parlament de les Illes Balears i que també participen del Consell Social de la Llengua Catalana. En acabar, hi haurà un refrigeri per als assistents.

El debat s'emmarca en la campanya 'Vota per la llengua' que l'entitat organitza perquè la ciutadania voti amb consciència lingüística i reclami compromisos amb la llengua als partits en el marc de les eleccions. Fins ara, per mitjà del delegat de l'entitat a les Balears, Ivan Solivellas, la Plataforma per la Llengua ha mantengut reunions amb pràcticament tots els partits polítics democràtics amb representació a les institucions i els ha exposat i lliurat el programa marc de l'entitat. Aquest programa inclou mesures concretes perquè els candidats les apliquin i assenyala àmbits d'actuació específics que l'entitat considera que s'han d'abordar d'immediat.

Els eixos bàsics d'acció per a la Plataforma per la Llengua són quatre: una política lingüística transversal, promoure el català com a llengua d'integració, compromís per potenciar el català a la cultura i l'audiovisual, i normalitzar el català als comerços i les empreses. Els partits polítics que han rebut l'entitat els han pogut conèixer de primera mà, i al web de la campanya tothom qui ho vulgui els pot llegir en profunditat.

«La situació d'emergència lingüística força les institucions a actuar i es fa més necessari que mai que tota la ciutadania també contribueixi a fer pressió als seus futurs representants animant-los a comprometre's amb la llengua», remarquen. En aquest sentit, a través del web, els ciutadans també poden accedir a models de piulades, correus electrònics o preguntes per a debats electorals que poden fer servir per a augmentar la pressió als partits.