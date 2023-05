Un ajuntament del País Valencià programa una obra de teatre catalanòfoba

La Plataforma per la Llengua del País Valencià i diversos usuaris han denunciat mitjançant les xarxes socials que l’Ajuntament de Navarrés (Canal de Navarrés) ha programat una obra de teatre catalanòfoba. Navarrés està governat pel Partit Popular, amb Estela del Carmen Darocas al capdavant, des del 2011.

Valencianofòbia pura i dura, una vegada més, per part de l’ajuntament del meu poble, #Navarrés, i per part d’agrupacions “culturals” del municipi.



Asco i vergonya, molta vergonya. pic.twitter.com/FiNHBmXnKp — Pau Martínez (@paumtnezsoler) May 3, 2023

Segons ha publicat l’Ajuntament al seu compte d’Instagram, l'agrupació de teatre local Nakiri Teatre s'estrena amb la seva primera representació, 'Bienvenido a Navarrés' el diumenge 21 de maig al Centre Cultural de Navarrés.

En paraules del propi Ajuntament, l'obra «ens trasllada a la consulta d'un doctor que, cansat d'escoltar parlar valencià al lloc de feina anterior, demana el trasllat al Centre de Salut de Navarrés, on li han dit que es parla un perfecte castellà. Ai, doctor, doctor... Benvingut a Navarrés!».

La Plataforma per la Llengua ho ha qualificat d'un «nou atac a la nostra llengua» i han remarcat: «Ens hi posem a la feina per veure què podem fer. És, definitivament, vergonyós!».