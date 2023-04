[ÀUDIO] Un jutge es nega a facilitar a una ciutadana la documentació del judici en català

La Plataforma per la Llengua ha rebut la queixa d'un ciutadà que denuncia que un jutge de Sabadell es va negar a facilitar a la seva filla, menor d'edat, les notificacions judicials en català en un judici en què participava com a testimoni, i que el jutjat tampoc no li va voler lliurar en català el justificant que acreditava que hi havia assistit.

El pare de la menor es va posar en contacte amb l'entitat per a denunciar els fets, i ara la Plataforma per la Llengua publica un àudio, enregistrat pel pare, que permet sentir com el jutge li denega la petició que li fa per rebre les notificacions en català. L'entitat acompanyarà l'usuari per a presentar una reclamació a la Unitat d'Atenció Ciutadana del Consell General del Poder Judicial per aquest fet, i també per no informar de la possibilitat de tenir la documentació en català.

Els fets varen passar el passat 29 de març, quan la família va acompanyar la filla al jutjat d'instrucció número 4 de Sabadell per a assistir com a testimoni a una de roda de reconeixement d'un judici. Com que la filla és menor d'edat i havia de justificar l'absència a l'institut, la família va demanar el justificant a la recepció dels jutjats, i els el varen facilitar en castellà. Quan el pare va demanar-lo en català, des del taulell li varen respondre que no, i el jutge li va dir, de males maneres, que no hi tenia dret.

És en aquest moment que el pare va decidir treure el mòbil i enregistrar la conversa, en què el jutge també li nega la possibilitat de rebre les notificacions en català, quan el pare li ho demana. L'enregistrament permet sentir que el jutge li diu fins a set vegades que no té dret a rebre les notificacions del judici en català perquè no és part afectada en el procediment, sinó que la filla és citada com a testimoni. «[La notificació] li arribarà en castellà, i ja està!», li etziba. «Ho fem en castellà. No discutim més», també li diu.

L'ONG del català denuncia que la negativa del jutge de facilitar-li les notificacions i el justificant en català contradiu l'article 33.2 de l'Estatut de Catalunya. Aquest article fixa que «totes les persones, en les relacions amb l'Administració de justícia, el Ministeri Fiscal, el notariat i els registres públics, tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin en totes les actuacions judicials, notarials i registrals, i a rebre tota la documentació oficial emesa a Catalunya en la llengua sol·licitada».

Per a l'entitat, tant les notificacions judicials com els justificants són documents oficials emesos a Catalunya per l'administració de justícia i haurien, per tant, de facilitar-se en català si un ciutadà ho demana. L'Estatut, de fet, fa extensiu el dret de rebre la documentació en català a «totes les persones», i no ho limita pas al fet de ser part en el judici.

És per això que la Plataforma per la Llengua no només ajudarà la família perquè sol·liciti per escrit rebre les notificacions en català a partir d'ara, sinó que també acompanyarà el pare perquè presenti una reclamació a la Unitat d'Atenció Ciutadana (UAC) del Consell General del Poder Judicial. L'entitat considera que se li ha vulnerat el dret de rebre les notificacions i el justificant en català, i que els jutjats haurien de comunicar-se, per defecte, en català, atès que és la llengua pròpia del territori.