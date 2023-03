Òmnium demana la imputació d'una dotzena més de policies espanyols per les càrregues de l'1-O a Barcelona

Òmnium Cultural ha demanat aquesta setmana que s'imputin 11 nous policies espanyols i s'ampliï la imputació a un dotzè agent en la macrocausa per les càrregues policials de l'1-O a Barcelona com a «responsables directes de les intervencions violentes fetes a les escoles de la capital catalana durant el referèndum».

L'entitat, que exerceix l'acusació popular, ho ha fet mitjançant un recurs d'apel·lació a la interlocutòria del magistrat, que enviava 47 agents a judici per aquests fets. D'entre les noves imputacions plantejades per Òmnium hi ha tres caps de nucli que van operar a les escoles Estel, Ramon Llull i Pau Romeva de la capital catalana, i quatre caps de grup que l'1 d'octubre estaven destinats a les escoles Estel i Mediterrània i a l'Institut Joan Fuster.

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha recordat que «més de 5 anys després de l'1-O encara no hi ha cap policia condemnat». «Gràcies a la força de la societat civil arribarem fins al final perquè aquesta violència no quedi impune i per a que tots i cadascun dels policies i comandaments implicats en aquesta violació flagrant de drets humans seguin al banc dels acusats», ha sentenciat Antich.

Òmnium demana més imputacions d'agents atenent a la seva responsabilitat jeràrquica i la seva participació directa en els fets. L'escrit d'apel·lació argumenta que «la planificació de l'operatiu va desatendre l'exigència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de garantir la convivència ciutadana i el lliure exercici dels drets fonamentals durant la jornada de l'1-O». A més, considera que «el marc legal de protecció en l'actuació policial va ser del tot insuficient i, per tant, se'n deriva una responsabilitat dels comandaments policials respecte l'actuació dels seus subordinats, de les mesures de supervisió i reavaluació que no van existir, incomplint així els procediments establerts per la pròpia normativa policial».

L'entitat considera que els agents «van actuar de manera no protocol·lària, lesiva i vexatòria, i sota la presència i permissivitat dels seus superiors». És per això que es demana la imputació de caps de grup i caps de nucli, «figures que haurien d'actuar com a garants que l'actuació policial s'ajusta als protocols establerts i sempre respectant els drets fonamentals».