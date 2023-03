Es constitueix 'Metges pel Català', un espai de trobada dels sanitaris que defensen la llengua pròpia arreu dels Països Catalans

Coincidint amb la polèmica del vídeo catalanòfob protagonitzat per una infermera de l'Hospital Vall d'Hebron, un grup de metges i sanitaris han engegat 'Metges pel Català'. Es tracta d'un espai de trobada per a professionals sanitaris que defensen l'ús sociosanitari de la llengua arreu dels Països Catalans.

Per ara s'organitzen a través d'un grup de Telegram que ja compta amb més de 1.500 sanitaris adherits. Els organitzadors defineixen la iniciativa com un 'think tank' sense ànim de politització que neix per afavorir «el prestigi i l'ús quotidià del català en l'àmbit biomèdic, tant assistencial com de recerca» mitjançant «la col·laboració desinteressada, transversal i creativa» de tots els professionals. El canal està obert a tots els metges i sanitaris d'arreu dels territoris de parla catalana.

Per ara, entre les accions que volen dur a terme s'hi troben: valorar constituir una associació per ser una entitat legalment reconeguda; ajudar a crear grups de dinamització del català a nivell local; oferir informació i suport als seus membres en legalitat vigent i contactes en la seva àrea per prendre iniciatives conjuntes; i generar documents d'opinió sobre temes concrets, a través de grups de treball en àrees específiques.

El decàleg de patrons de conducta per fomentar l'ús del català a l'àmbit de la sanitat, promogut per 'Metges pel Català', és:



1. Escriure sempre en català a la Història clínica (cursos, altes i informes).

2. Adreçar-se a tothom en català a l'iniciar una conversa, independentment del seu origen o aspecte extern.

3. Atendre sempre en català els pacients en primera instància, i canviar de llengua si hi ha dificultat de comunicació.

4. Mantenir el català per exemple a sessions i reunions, encara que algú parli en castellà.

5. Escriure els informes en català. Fer una còpia en un altre idioma si així es demana.

6. Fer les receptes en català.

7. Cridar els pacients en català a les sales d'espera.

8. Fer els informes de derivació i peticions de proves en català.

9. Respondre en català a qualsevol document de centres sanitaris catalans independentment de la llegua en què ens sigui adreçat.

10. Promoure el català normatiu i vigilar els anglicismes. Utilitzar el TERMCAT salut.

En síntesi, una molt bona iniciativa que permetrà unir esforços en la defensa del català a la Sanitat pública.