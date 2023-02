Les Balears i el País Valencià col·laboraran en la difusió de referents educatius

La Conselleria d’Educació posarà a disposició dels centres educatius de les Balears la iniciativa Women’s Legacy, el projecte d’innovació educativa Erasmus+ liderat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, que ampliará el seu àmbit de desenvolupament a les Illes Balears amb vista a completar els referents femenins en el currículum educatiu.

La col·laboració entre els dos departaments educatius es vehicularà a través de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, Convivèxit. L’equip de Women’s Legacy per a la coeducació posarà a disposició dels centres educatius un banc de recursos amb activitats, indicacions i informacions sobre les dones i les seues contribucions, junt amb tres catàlegs d’obres i fragments d’autoria femenina en música, literatura i art, els quals estan disponibles de manera oberta i gratuïta per a professorat i societat en general.

Així mateix, s’oferirà a tot el professorat d’Educació Secundària de les Illes Balears el curs STEM creat des de Women’s Legacy, l’objectiu del qual és l’actualització curricular de l’àmbit educatiu amb la inclusió de científiques a través dels seus èxits, permetent transformar i ampliar el concepte de ciència i, sobretot, oferint instruments per a portar-les a la pràctica docent. Aquesta formació s’imparteix en línia i ha sigut dissenyada junt amb professionals de les matemàtiques, la biologia i geologia, la física i química, les tecnologies i la informàtica que formen part de l’equip.

Amb vista a facilitar-ne la implementació en els centres escolars, s’ha previst presentar el projecte a les Illes Balears durant el pròxim mes d’abril.

Més informació sobre Women’s legacy aquí: https://womenslegacyproject.eu/ca/home/