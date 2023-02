Gonzalo Boye sobre la sentència del TJUE: «No és un empat sinó una golejada»

Gonzalo Boye, advocat de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers, Clara Ponsatí i Toni Comín, ha assegurat que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en les prejudicials sobre les euroordres dels seus clients «no és un empat sinó una golejada».

«A mesura que la gent va llegint la sentència, van passant d'una sentència favorable a Llarena a una sentència d'empat. Suposo que quan l'acabin de llegir veuran que això no és un empat sinó una golejada», ha sostingut l'advocat aquest dissabte en una entrevista al diari VilaWeb.

Boye ha argumentat que en el processament d'una nova euroordre contra l'exconseller Lluís Puig el jutge Llarena ja va tard: «Si aquesta sentència li fos tan favorable no entenc per què no la va emetre el mateix dimarts», dia en què es va conèixer el pronunciament del TJUE.

Boye ha celebrat que en la sentència «s'hagi reconegut el grup objectivament identificable de persones, que és el primer pas per al reconeixement d'una minoria nacional».

Sobre possibilitat d'extradició dels seus clients exiliats, Boye ha assegurat que és «extremadament complex que pugui passar». «Jo ho descarto», ha sentenciat.