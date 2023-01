Aragonès defensa davant les bases d'ERC promoure un «gran acord» sobre un nou referèndum independentista

El president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat aquest dissabte davant les bases d'ERC la seva proposta d'un acord de claredat amb l'Estat espanyol sobre un referèndum d'independència: «Hem de decidir entre tots en un gran acord quan i com tornem a votar».

«L'Estat espanyol no pot tractar-nos permanentment com a menors d'edat», ha afirmat en un discurs en el 29 Congrés d'ERC a la Fira de Lleida, on ha rebut l'ovació de la militància, en peus, a l'inici de la seva intervenció.

Aragonès ha sostingut que el conflicte polític a Catalunya només es resoldrà votant, i ha reivindicat donar forma a aquest «ampli consens» a través d'un acord de claredat que garanteixi que el resultat sigui reconegut mundialment i que totes les parts acceptin el resultat.

Per a aconseguir-ho, ha fet una crida a superar disputes i bloquejos i a cercar solucions: «Amb proposta, amb estratègia. La tenim i l'hem defensat. És l'hora de tornar a situar en el centre de l'agenda política la democràcia, les urnes i els vots».

El president de la Generalitat també ha reivindicat la «via àmplia» per a sumar suports a la independència, i ha valorat haver incorporat a consellers provinents d'altres espais polítics (com el PSC o CDC) després de la sortida de Junts del Govern.

Segons ha defensat, la Generalitat compta ara amb un govern «consolidat, amb les coses clares i plenament compromès amb el país», i que aposta per impulsar transformacions que garanteixin «la llibertat i la justícia social de tots els ciutadans de Catalunya».

«Nosaltres no som els que abandonem, desertem o ens rendim. En moments complexos, no deixem que del problema s'encarreguin uns altres perquè, entre altres coses, si del problema s'han d'encarregar uns altres, probablement els problemes no se solucionaran», ha sentenciat.

Aragonès ha defensat continuar treballant per l'amnistia i l'autodeterminació, que també defensen per a «tots els represaliats que no comparteixen» el seu projecte polític, enfront d'una cúpula judicial que està «capturada per la dreta».