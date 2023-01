L'independentisme mobilitza 30.000 persones a Barcelona contra la cimera Sánchez-Macron

Un total de 30.000 persones han participat aquest dijous a la concentració unitària a Barcelona contra la cimera entre Sánchez i Macron, al Museu Nacional d’Art de Catalunya. La mobilització, convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i el Consell de la República, juntament amb una trentena d’entitats, ha omplert el peu de Montjuïc i l’avinguda de Maria Cristina.

Sota el lema 'Aquí no s'ha acabat res!' s'ha llegit un manifest conjunt en nom de les més de trenta entitats convocants. «Pedro Sánchez i Emmanuel Macron pretenen vendre una imatge de normalitat, però una foto provocativa no convertirà Espanya o França en estats més democràtics sinó més hipòcrites», diu el manifest, i afegeix: «Els poders de l’Estat estan disposats a assumir els nivells més alts de repressió i tot el desprestigi internacional. Però la societat catalana ha demostrat històricament la seva força col·lectiva i ho seguirà fent les vegades que calgui». La lectura del manifest ha anat a càrrec de Pere Manzanares, tinent del batlle d’Elna, ànima de ràdio Arrels i impulsor del canvi de reglament de l’Ajuntament d’Elna que permet fer intervencions en català al ple de l’ajuntament, i Gemma Pere, represaliada per les mobilitzacions en suport al Pablo Hasel.

📢 Som al carrer per demostrar que no hi ha normalitat: l'Estat espanyol continua reprimint-nos i renunciant a afrontar el conflicte polític



Ens mobilitzem per dignitat democràtica, per l'autodeterminació i per la independència. Aquí no s'ha acabat res! ✊ #19G pic.twitter.com/wl6AW6H14q