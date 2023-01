Aragonès demana a Sánchez que abordi amb Macron l'oficialitat del català a les institucions europees

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha demanat aquest dijous per carta al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que a la cimera amb Emmanuel Macron del 19 de gener a Barcelona abordi l'oficialitat del català a les institucions europees i millores en infraestructures.

A la carta, afirma que la cimera és «una gran oportunitat» per a avançar en aquests i altres aspectes que afecten diàriament la vida dels ciutadans transfronterers, qüestions que considera que no s'han atès com correspon i que mereixen una resposta urgent i imprescindible.

Al capítol de propostes relacionades amb la governança, demana un impuls de la Macroregió Mediterrània; un mecanisme transfronterer per a superar els obstacles jurídics i administratius que pateixen aquests territoris, i suport per sol·licitar l'oficialitat del català a les institucions europees.

Sobre infraestructures, reclama impuls i concreció del projecte H2Med; un front comú per a recuperar el traçat original del Corredor Mediterrani, en el marc de la revisió de la nova proposta de les TENT-T; impulsar el nou corredor ferroviari Montpeller-Perpinyà; restablir i millorar la connexió ferroviària amb Perpinyà...

També insta a millorar la cooperació a l'àmbit sanitari, i l'obertura dels passos transfronterers tancats pel Govern francès.

Segons Aragonès, la Generalitat vol aportar el seu coneixement i punt de vista «com a part afectada en totes aquestes qüestions», per la qual cosa emplaça treballar conjuntament en tot això durant la cimera.