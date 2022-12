Cop15: Acord històric, 196 països pacten protegir el 30% de la superfície terrestre i marina abans de 2030

Un total de 196 països que formen part de la XV Conferència de Nacions Unides de Biodiversitat s'han compromès a protegir el 30 per cent de la superfície terrestre i marina abans de 2030 per a preservar la biodiversitat.

Durant la Cimera de Biodiversitat celebrada a Mont-real (Canadà), equivalent a la Cimera de Canvi Climàtic, els negociadors han anunciat un acord en aquest sentit després de gairebé dues setmanes de reunions. L'acord suposa elevar el percentatge actual de protecció que segons l'ONU es limita en l'actualitat al 17 per cent dels ecosistemes terrestres i el 10 per cent de les àrees marines sota alguna figura formal de protecció.

L'acord marc inclou també un acord per a augmentar el finançament, especialment dirigit als països en desenvolupament i petits estats insulars per a prevenir la pèrdua futura de biodiversitat. Aquest full de ruta contempla una mobilització de 200.000 milions de dòlars en 2030 procedents de recursos públics i privats.

Les mesures pactades, més d'una vintena, passen per cinc punts clau, considerats crítics, que s'haurien de completar en els pròxims 8 anys, abans d'acabar l'any 2030: