Envien una carta als batles dels municipis nord-catalans per a denunciar l'actitud anticatalana de l'Estat francès

El Coŀlectiu 2 d’Abril ha enviat una carta a tots els municipis catalans i occitans de Catalunya Nord per a denunciar l'actitud anticatalana de l'Estat francès. Aquest col·lectiu va néixer amb la voluntat de capgirar la lògica republicana francesa de cara a la política lingüística de l’Estat: fer desaparèixer les llengües mal anomenades regionals o minortàries.

El col·lectiu du aquest nom en referència al «trist aniversari de l’Edicte reial que va prohibir l’ús oficial de la llengua catalana als antics Comtats».

La carta: 'La llengua catalana no pot ser prohibida! L'occitana tampoc!'

«Benvolguts batlles i batlleses,

L’estat francès, via els seu prefectes, manté la prohibició de l’ús normal de la llengua catalana.

Aquesta voluntat de prohibir espais republicans d’expressió és una reacció del segle passat, contrària als drets universals i als interessos de la llengua catalana i de totes les llengües sota administració francesa…

Recordem :

• el 21 d’abril de 2022 el ple municipal d’Elna canviava el reglament dels plens per a poder fer intervencions en llengua catalana, intervencions traduïdes en llengua francesa,

• el juny el prefecte demana a Nicolas Garcia batlle d’Elna de fer un pas enrere,

• davant de la negativa del Consell Municipal d’Elna, el prefecte porta la municipalitat d’Elna al tribunal.

Recordem també que una quinzena de municipis han fet la mateixa adaptació al seu reglament per a fer possible la lectura d'actes oficials en català, i en francès. A la demanda de la Plataforma per la Llengua Catalana, l'European Language Equality Network (ELEN) ha demanat a l'estat francès que no persegueixi la llengua catalana i deixi de perseguir els

catalanoparlants.

La Plataforma per la Llengua Catalana deixa clar que la denúncia del prefecte contradiu el Codi del Patrimoni francès, que reconeix les anomenades llengües dites regionals, com a part del tresor nacional francès, i la Llei 94-665, de l'ús del francès, que especifica que la llei no obstaculitza l'ús i la promoció de les llengües regionals.

A més, segons aquesta resolució, la denúncia també va en contra de les Recomanacions d'Oslo sobre drets lingüístics de les minories i, en concret, de la recomanació 15, que indica explícitament que s'ha de permetre l'ús de la llengua pròpia d'una minoria als electes.

Per últim, la decisió de l'Estat francès també contravé els articles 26 i 27 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, ratificat per França; l'article 14 de la Convenció Europea de Drets Humans, que inclou una clàusula de no discriminació per raó de llengua, i els articles de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que prohibeixen la discriminació per raó de llengua.

Recordem també que fins fa poques dècades i durant segles, l'ús de la llengua catalana era

generalitzat al si dels consells municipals de Catalunya Nord, com ho era l'ús de cada llengua -sota administració francesa- al seu propi territori: l'occità a Occitània, el bretó a Bretanya, el cors a Còrsega, el basc a Iparralde, l'alsacià a Alsàcia... L'ús d'aquestes llengües, de les nostres llengües no havia posat mai en perill la unitat de la République, quan aquestes llengües eren llengües d'ús social generalitzat.

Recordem també que l'article 2 de la Constitution «La langue de la République est le français» és una invenció recent, del 1992 exactament.

Avui, el que és en perill no és la unitat de la République française, és el futur de la llengua catalana i també de l'occitana. L'Estat francès n'hauria de garantir la supervivència en lloc de reduir-ne els espais d'expressió.

Per aquestes raons, des del Col·lectiu 2 d'Abril vos demanem de fer pinya amb la quinzena de municipis que han modificat el seu reglament per a donar més espais d'expressió a la llengua catalana.

El futur de les nostres llengües depèn també de la voluntat política de fer-les viure.

Cordials salutacions,

Pel Col·lectiu 2 d'Abril

El President

Hervé Pi».