[ÀUDIO] Lluís Llach: «Els Països Catalans no són només un projecte, són una realitat quotidiana... Només cal veure el mapa de l'espoli fiscal»

Lluís Llach va visitar Mallorca, convidat per l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, per participar en un sopar col·loqui a Petra.

Abans de l'acte va atendre els micròfons d'Ona Mediterrània i dBalears. Marisa Cerdó, Maria Torres i Tomeu Martí li varen fer una entrevista que es va emetre el passat 29 d'octubre per la ràdio i que ara vos n'oferim un breu resum en dotze titulars i l'àudio per si la voleu escoltar sencera.

«He tengut el privilegi, al llarg de la meva carrera, d'haver pogut ser lliure i no haver hagut de dependre d'institucions, partits...»

«He vist Joan Fuster, a qui vaig poder tractar molt, com algú extraordinari, un referent. No el puc veure més que com un mite».

«Quan li vaig demanar (a Joan Fuster) permís per musicar un dels seus poemes, de primeres em va dir que no. Deia que no es considerava poeta, però jo trob que és el més kavafià dels poetes catalans... Al final amb n'Eliseu Climent, el vàrem convèncer ».

«Per a mi i per als cantants i la gent de la cultura, els Països Catalans no són només un projecte, sinó que són una realitat quotidiana... Només cal veure el mapa de l'espoliació fiscal a que ens sotmet l'Estat espanyol».

«Crec que els Països Catalans poden ser un projecte de futur engrescador».

«Vivim en una democràcia si no podem exercir el dret a decidir?»

«Puigdemont és un líder molt important, ara mateix és qui posa en qüestió moltes coses de l'Estat».

«El Primer d'octubre de 2017, no imaginàvem la resistència de la gent en defensa de les urnes. Ni tampoc la resposta tan violenta de l'Estat».

«Donald Tusk (president del Consell Europeu aleshores) va telefonar a Puigdemont i li va dir que si el dia 10 d'octubre no declarava la independència, la UE faria de mediadora entre Catalunya i l'Estat espanyol».

«Taula de negociació no n'hi hagut mai. Negociar és confrontar.»

«La llengua catalana està molt malament. A les Illes Balears almenys hi va haver grans mobilitzacions a favor».

«El meu tercer concert el vaig fer a Mallorca. La meva relació amb Mallorca ha estat meravellosa».

Podeu escoltar l'entrevista sencera a Lluís Llach a partir del minut 21: