[VÍDEO] Lluís Apesteguia, coordinador de MÉS, entrevista Valtònyc: «Espanya és el primer país del món d'artistes condemnats a presó»

Lluís Apesteguia, coordinador de MÉS per Mallorca i candidat del partit a les eleccions de 2023, ha entrevistat Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònyc, en una nova entrega d'entrevistes del cicle Corrent Altern. El també batle de Deià ha demanat al raper mallorquí sobre els seus orígens, sobre que l'impulsà a cantar i sobre la situació de repressió i exili que ha patit i pateix.

A l'entrevista, publicada al canal de YouTube de Corrent Altern, Valtònyc ha assegurat que ell és «un jove qualsevol, de poble, i crec que per això la gent es va indignar tantíssim quan va sortir la meva condemna, perquè se sentien molt identificats amb mi».

En aquest sentit, Valtònyc reconeix que «honestament, jo no era bon raper. Si l'Audiència Nacional espanyola m'hagués deixat fer, jo segurament hauria deixat el rap amb 20 anys. El que passa és que tampoc hi havia els antecedents d'ara, quan Espanya és el primer país del món d'artistes condemnats a presó».

El raper ha recordat que per l'Audiència Nacional espanyola «hi han passat 18 rapers. I tots som d'esquerres. No hi ha passat cap raper de dretes, ni feixista o masclista, i no és que no n'hi hagi a Espanya». «Pensava que Espanya era una democràcia burgesa, però m'he adonat que no és ni això», ha afegit durant l'entrevista.

Sobre el futur de la lluita d'esquerres, Valtònyc reconeix que «una cosa que l'esquerra desgraciadament ha perdut són els carrers». «Ens pensam que guanyar la batalla a Twitter i guanyar la batalla dels 'mems' és guanyar la narrativa i no és així. Cal ser conscients que és impossible saber-ho tot i que tots som ignorants, ha reconegut».

Cal recordar que el cicle d'entrevistes de Corrent Altern s'inaugurà amb una xerrada entre Apesteguia i Oriol Junqueras, líder d'ERC. La plataforma vol ser un espai de debat i actualitat a través del prisma de les idees i valors que representa MÉS per Mallorca.