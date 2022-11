Òmnium presenta la campanya 'Treu la llengua' per a mobilitzar mig milió de persones a activar-se pel català

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, i la vicepresidenta de l’entitat, Mònica Terribas, han animat a tota la ciutadania a utilitzar «desacomplexadament i amb orgull la llengua catalana» i, a la vegada, han llençat una crida a tota la comunitat Òmnium, més de 500.000 persones, a convertir-se en «activistes pel català». Ho han fet durant la presentació de la campanya 'Treu la llengua, comparteix el català!', una nova aposta d’Òmnium per revertir el descens de l’ús social del català en els parlants claus pel futur de la llengua, com els infants, els joves o els nous parlants, i en àmbits estratègics com l’audiovisual o les plataformes digitals.

«La nostra llengua és una eina de cohesió social i autoestima col·lectiva, cal compartir-la sense vergonya i ser activistes cada dia, a tot arreu», ha reivindicat Antich. «Volem que el català segueixi generant lligams, igualtat social i comunitat», ha afegit el president de l’entitat, que també ha destacat les més de 500 accions que engloba la campanya i que durant els propers mesos es durant a terme arreu del territori perquè tothom hi pugui participar.

Antich ha insistit en què el català és una «llengua ben viva» i amb un potencial de més de 10 milions de parlants, que continua sent referent en àmbits com la literatura, el cinema o la música, a més del paper cabdal que continua desenvolupant per la cohesió social.

Tot i així, l’entitat veu amb preocupació el decreixement de l’ús social del català en àmbits estratègics i, per això, engega aquesta gran campanya que té com a objectiu principal revertir la situació, fomentar-ne l’ús, donar valor a la llengua i garantir-ne l’accés a tothom. Ho fa a través de projectes, iniciatives i activitats, entre les que destaquen: l’impuls de Vincles, una xarxa d’ensenyament en català que té com a objectiu garantir que tots els catalans, vinguin d’on vinguin, tinguin espais i persones amb qui utilitzar un català oral i pràctic basat en les seves necessitats quotidianes i interessos, sortint al carrer i compartint activitats junts, en un entorn col·loquial, igualitari i de confiança; el foment del català a les aplicacions d’intel·ligència artificial del futur, amb el projecte Parla’m; la celebració de la segona edició del festival d’arts escèniques en català, Límbic; l’ampliació dels centres educatius que participen al Sambori; l’augment de sales de cinema a la nova temporada del CineXics; la col·laboració per la incentivació de la llengua a les plataformes digitals amb La Fera; etc.

«Alguns voldrien que el català desaparegués, però juntament amb els més de 500.000 activistes per la llengua farem que torni a gaudir de bona salut en tots els sectors», ha avisat Mònica Terribas, que també ha destacat: «La defensa del català arreu dels Països Catalans és, ha estat i serà un dels eixos bàsics d’Òmnium Cultural».