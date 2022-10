La mallorquina Maria de Lluc Muñoz denuncia el supremacisme lingüístic castellà a Frankfurt

La Plataforma per la Llengua ha participat aquest divendres, 21 d'octubre, en una taula rodona a Frankfurt sobre la discriminació de les minories lingüístiques a l'Estat espanyol, en el marc de la Fira Alternativa del Llibre, una iniciativa que s'ha organitzat en paral·lel a la fira oficial, que enguany té Espanya com a estat convidat, i que ha dut per títol 'BeyondSpain. Fira del llibre dels pobles i esdeveniments alternatius'.

La mallorquina Maria de Lluc Muñoz, tècnica d'Internacional de l'entitat, ha parlat de la situació del català en un acte que ha aprofundit també en la realitat del basc i el gallec, amb les intervencions de Fito Rodríguez, de la Universitat del País Basc, i Marcos Maceiras, president de la Mesa pola Normalización Lingüística de Galícia. Cada ponent ha intervengut en la seva llengua i tres traductores s'han encarregat de traduir-los a l'alemany.

Durant la seva intervenció, Muñoz ha explicat que «la jerarquia entre llengües creada per la Constitució espanyola genera uns drets superiors per als castellanoparlants i uns drets inferiors per als parlants de les altres llengües, que es regeixen pel principi de territorialitat i queden limitats per consideracions administratives». Per a Muñoz, «això fa que, malgrat que el castellà també és una llengua regional, l'article 3 de la Constitució espanyola el converteixi en l'única llengua oficial del conjunt estatal, imposi a tots els ciutadans el deure de conèixer-la i els garanteixi el dret de fer-la servir a tot l'estat, mentre que, en canvi, les altres llengües només poden ser oficials en territoris particulars si hi són tradicionals».

La tècnica d'Internacional de la Plataforma per la Llengua també ha aprofitat la intervenció per a denunciar l'incompliment sistemàtic de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM) per part de l'Estat espanyol i l'intent del sistema judicial per posar fi a la immersió lingüística, tot i ser un sistema de consens polític i social. A més, Muñoz també ha parlat de diferents iniciatives de l'entitat per combatre l'emergència lingüística i recuperar l'ús social de la llengua, com ara la campanya "Activa't per la llengua" o "Tots som referents lingüístics. No t'excusis!".

A més d'aquesta taula rodona sobre minories lingüístiques, en el marc de la Fira Alternativa del Llibre de Frankfurt també s'han organitzat xerrades sobre memòria històrica i repressió, activitats culturals i literàries i parades de llibres. BeyondSpain ha volgut oferir un espai segur per a la creació cultural i literària en llengües minoritzades i defensar els drets lingüístics de les minories, així com l'antifeixisme i l'anticolonialisme.