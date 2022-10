[VÍDEO] Quin poble acollirà el retorn de l'Acampallengua?

Després d'onze anys, els Joves de Mallorca per la Llengua recuperen una de les activitats més emblemàtiques de l'entitat: l'Acampallengua.

Tot i que encara no han anunciat on es farà, aquest esdeveniment tan esperat serà els dies 6 i 7 de maig de 2023 i hi haurà tallers i activitats per a tothom, concerts i xerrades.

«Mallorca mereix i necessita un Acampallengua, vos hi esperam a tots!», així s'ha expressat l'entitat per la llengua, qui ha triat de lema de l'esdeveniment una frase de Josep Maria Llompart: «El país també es fa els vespres».

Cal recordar que el darrer Acampallengua es va fer a Manacor l'any 2012, en una època ben complicada arran de les polítiques contra el català del Govern de Bauzá.

Però, quin poble acollirà l'Acampallengua 2023? Els Joves de Mallorca per la Llengua han sortit al carrer per a demanar on creu la gent que es farà el retorn d'aquest esdeveniment tan esperat.

Ens han fet arribar moltes peticions i propostes de pobles que podrien acollir l'Acampallengua...



Quina és la teva?#acampallengua2023 pic.twitter.com/oUbOYSq18m — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) October 19, 2022