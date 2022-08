«Háblame en español», l'agressió lingüística que va posar fi a la política discriminatòria d'una empresa

El fundador de la plataforma pel dret a decidir del País Valencià, Decidim, Antoni Infante, va patir una discriminació lingüística, el passat 5 de juliol, mentre intentava demanar cita a un taller per a arreglar el cotxe.

«Malauradament, s'ha normalitzat que les persones valencianoparlants siguen víctimes de discriminacions lingüístiques quan intenten viure amb normalitat en la seua llengua a tot el domini lingüístic. Davant aquestes situacions, diverses entitats i governs han posat a disposició de la ciutadania oficines dels drets lingüístics on s'ajuda a poder denunciar les empreses o institucions públiques on es comet la discriminació. Una via potser menys explorada és la que va prendre Antoni Infante, fundador de Decidim i portaveu de la campanya Reciprocitat Ara, quan el passat dia 5 va patir una discriminació lingüística mentre intentava demanar cita per arreglar el seu cotxe», han explicat des de la plataforma.

Infante remarca que després de telefonar diverses vegades a un taller, quan finalment li varen agafar el telèfon, li varen respondre de males maneres i li varen exigir que parlàs en espanyol. El client es va negar a canviar de llengua i va demanar amablement que transferissin la telefonada a una persona que, almenys, entengués el català. En comptes de transferir la telefonada, penjaren el telèfon i no li'l tornaren a agafar. Finalment, el fundador de Decidim va aconseguir cita i la setmana següent va personar-se en el taller on va demanar parlar directament amb la gerència de l'empresa per a explicar la situació, la qual, després de demanar disculpes, va assegurar que prendria mesures per a garantir que no tornàs a passar i demanà una setmana per a concretar mesures que posessin fi a la discriminació.

Una setmana després, el gerent del taller va contactar telefònicament amb Infante per a reiterar les seves disculpes, declarar que instauraran un protocol perquè això no torni a passar i, fins i tot, valoren dotar-se d'una centraleta telefònica pròpia per a poder controlar que es respectin els drets lingüístics i garantir un millor servei. Finalment, el gerent va informar Infante del seu telèfon personal per a garantir que si alguna vegada tornàs a passar poder informar-lo a ell directament.

Per a Infante, aquesta estratègia «també mostra ser vàlida per a canviar conductes valencianofòbiques en diferents establiments, i pot ser una via diferent i complementària per a tractar les discriminacions lingüístiques en un context on s'ha normalitzat una supremacia lingüística injusta del castellà, sense generar un conflicte major i aconseguint resultats positius per la igualtat lingüística».

A més, ha destacat que diverses persones han telefonat al taller per a confirmar que no es produeixin discriminacions, amb resultats positius. «En tot cas, com a vegades les paraules, quan passa un temps se'ls emporta l'aire, romandrem atents i proactives en la defensa de la llengua i dels drets dels cinc milions de valencians i valencianes...», ha remarcat.

La resposta d'Infante a la discriminació lingüística va cercar «no limitar la lluita contra la discriminació a un conflicte, amb resultat positiu per a la normalització del valencià».