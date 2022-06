L'ANC defensa una llista cívica per a ocupar l'espai independentista «malbaratat» per ERC i Junts

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha defensat la llista cívica que volen impulsar per a ocupar l'espai independentista «malbaratat» per part d'ERC i Junts, als quals ha acusat de mantenir una posició immobilista després de cinc anys de l'1-O i de no prendre decisions que permetin avançar cap a la independència.

«Si els partits no tiren endavant es farà una llista cívica perquè ocupi aquest espai que deixen aquests partits, que de moment es diuen independentistes, però no tenen projecte per a la independència», ha sostingut Feliu aquest dissabte.

Segons la presidenta de l'ANC, existeix aquest espai de vot independentista «però no està ben ocupat perquè aquests partits no acaben de convèncer», i creu que amb la llista cívica «es podria canalitzar el vot dels qui tenen ganes de tirar endavant el projecte per la independència».

Així, Feliu ha explicat que hi ha moltes persones i activistes que, sense estar vinculades en cap partit, lluiten des de fa temps per la independència des del territori i que estarien disposades a integrar-se en aquesta llista.

En aquest sentit, Feliu ja ha descartat la possibilitat de liderar aquesta llista, així com que la integrin altres membres del secretariat, al·legant que l'ANC s'encarrega d'impulsar-la i que no es transformarà en un partit perquè són «transversals».

No divideix el vot

Feliu també ha negat que l'aparició d'una llista cívica pugui dividir més el vot independentista. «Si en l'actualitat els partits independentistes no són realment independentistes, no és que es divideixi, és que no hi ha cap, de partit o llista independentista. Per tant, no divideix. Dividir seria dividir alguna cosa que no existeix en aquests moments», ha asseverat.

Sobre si creu que ERC manté l'aposta per la independència, ha deixat en mans dels seus votants valorar-ho, i ha lamentat que tots els governs a Catalunya hagin intentat «anar a Madrid, això des d'Isabel II, i algunes vegades s'han aconseguit algunes engrunes més si necessiten els teus vots, perquè ets més hàbil negociant o el moment és propici, i altres vegades no».

Espanya dona molt poc

«Ha arribat un punt en què l'Estat espanyol dona molt poc o res, ja pràcticament ni dissimula. A vegades els governs pensen que no s'ha fet bé, i ara arribo jo i ho faré bé. Així portem segles. Hauríem de començar a pensar que aquesta no és la via», ha subratllat Feliu.

Per això, ha qüestionat que la taula de diàleg doni resultats, per la qual cosa des de l'ANC celebrarien que acabés i s'obrís una nova etapa «de ruptura» perquè, al seu judici, després de cinc anys de l'1-O i la pandèmia, percep que «tornen a aflorar ganes d'independència».

Després d'un intent de diàleg «fake» amb l'Estat, Feliu ha cridat a fixar un nou horitzó que situa en cada convocatòria d'eleccions, especialment les eleccions catalanes que, si no s'avancen, haurien de celebrar-se el 2025.

Tornar a l'1-O

«Una data electoral és una data límit per a provar-ho de nou», ha defensat la presidenta de l'ANC, que creu que, si es vol fer una aposta per la independència, cal reproduir les condicions de l'1-O, amb mobilitzacions i en què institucions catalanes i societat civil vagin a la una.

Segons Feliu les posicions entre els partits independentistes no estan tan allunyades perquè coincideixen a dir que volen la independència, però «hi ha molt l'immobilisme i no es troba la manera de trencar i de posar en evidència l'Estat espanyol».

«El discurs hi és, però l'independentisme ja no té suficient amb això i es rebel·la contra aquest immobilisme», ha destacat Feliu, qui ha fet una crida a cercar noves formes i accions per a mostrar el descontentament que els genera continuar formant part d'Espanya.

I és que, segons Feliu, li sap greu que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, pugui afirmar que pot venir a Catalunya «sense que passi res, i que la gent estigui desactivada, tranquil·la i conformada amb la situació d'estar sotmesos per l'Estat».

Mobilització per la Diada

Sobre la Diada d'enguany, Feliu ha cridat els catalans independentistes a reservar-se el dia perquè hi haurà una «gran acció», encara que no ha volgut revelar quina mobilització organitzarà l'ANC en la qual serà el seu primer 11 de setembre al capdavant de l'entitat.

«Demano que es reservin el dia i que pensin si volen o no la independència. Si la volen, que s'aixequin perquè no ens la farà ningú, la farem cadascun de nosaltres, hem de trencar dinàmiques de la història i anar a llocs on fins ara no hem anat», ha assegurat, afegint que també estan treballant en com commemorar el cinquè aniversari de l'1-O.