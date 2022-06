El Govern espanyol continua sense convocar el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, més de 15 anys després de la primera i única reunió

La Secretària General de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, i el senador de Compromís, Carles Mulet, han denunciat els reiterats incompliments del Govern d'Espanya, que continua sense convocar al Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, més de 15 anys després de la primera i única reunió, malgrat haver-se compromés a fer-ho abans de finalitzar l'any 2021.

Lasobras recorda que Chunta Aragonesista va presentar al gener de 2021 una iniciativa al Senat espanyol a través de Compromís per a conèixer si el Govern d'Espanya tenia previst «realitzar les accions necessàries per a convocar com més prompte millor una reunió d'aquest òrgan de cooperació entre les quatre comunitats autònomes que constituïen l'antiga Corona d'Aragó».

Davant la falta de concreció, Chunta Aragonesista va presentar una nova iniciativa, en la resposta de la qual, el Ministeri de Cultura i Esport deixava clara la seva «voluntat de normalitzar la situació del Patronat i, per a això, espera convocar el mateix al llarg del present exercici», una data que finalment no es va complir.

Chunta va presentar una nova iniciativa per a conéixer els motius dels reiterats incompliments. En la seva resposta, el Govern d'Espanya ho va justificar per la situació provocada per la Covid-19, renovacions de la plantilla i l'organització d'una exposició a la seu de l'organisme.

«El que va ser una notícia molt positiva s'ha convertit en un nou incompliment per part del Govern d'Espanya respecte a la gestió d'aquest patrimoni històric, un dels arxius públics més antics del món», denuncia Lasobras.

Carles Mulet ha recordat que el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó es va constituir el 20 de gener de 2007, i formen part del mateix representants de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes de l'Aragó, Illes Balears, Catalunya i el País Valencià. A l'abril de 2017, el ple de les Corts d'Aragó va acordar, a iniciativa de Chunta, exigir al Govern d'Espanya que realitzi quantes actuacions fossin necessàries per a convocar un Ple ordinari del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

A l'abril de 2019, el Govern d'Aragó va proposar el nomenament del catedràtic d'Història Antiga Guillermo Fatás Cap, que es va unir als nomenaments de la resta de territoris i altres quatre vocals designats pel Ministeri de Cultura. No obstant això, queda pendent el nomenament del president, el vicepresident primer, el vicepresident segon i nou vocals nats.

Per aquest motiu, Compromís i Chunta Aragonesista han presentat una nova iniciativa en la Cambra Alta per a exigir al Govern d'Espanya que prenga les mesures oportunes per a convocar aquest òrgan al més prompte possible.