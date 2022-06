Catalunya i l'Alguer cooperaran per a promocionar i difondre la llengua i la cultura catalana dins l'educació

El Govern català ha aprovat signar un Memoràndum d’entesa per a desenvolupar accions conjuntes de cooperació amb el municipi de l’Alguer. El motiu principal d’aquesta unió són «la transcendència dels lligams lingüístics i culturals existents», han explicat en una nota de premsa.

L’objectiu és cooperar «en el terreny de la cultura i la llengua catalana, tant pel que fa a la promoció i difusió en l’àmbit de l’ensenyament». Així i tot, consideren que és «important» impulsar l’activitat econòmica, turística, esportiva, comercial i d’ocupació; per això, emprendran «altres col·laboracions derivades de la proximitat cultural que s’escaiguin dins de l’àmbit de les seves competències», han assegurat.

Amb l’acord d’aquest dimarts, el Govern català ha autoritzat el seu delegat a Itàlia per signar, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aquest Memoràndum d’entesa. Aquest acord dona compliment a l’article sis de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el qual disposa que «la Generalitat ha de promoure la comunicació i la cooperació amb les altres comunitats i els altres territoris que comparteixen patrimoni lingüístic amb Catalunya», per tal que es puguin subscriure convenis, tractats i altres mecanismes de col·laboració per a la promoció i la difusió exterior del català.