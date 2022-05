Ada Colau estudiarà l'acord de limitació de creuers de Palma per a aplicar-lo a Barcelona

La batlessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha anunciat aquest divendres que proposarà a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol limitar el nombre de creuers a la ciutat mitjançant un «debat serè i amb dades» perquè considera que és una qüestió que s'ha de regular per a reduir la contaminació.

En una entrevista, ha explicat que encara no ha parlat amb el president del Port de Barcelona, ​​Damià Calvet, però que ho farà per a traslladar-li aquesta proposta.

«Els creuers generen contaminació i el model de creuers sense límit que hi ha hagut fins ara no és sostenible i, per tant, cal regular-ho també», ha afirmat Colau, qui ha concretat que durant aquest maig han arribat 125 creuers a Barcelona.

A més, ha alertat que el problema no és només la contaminació, sinó la sostenibilitat a la ciutat, ja que són «milers de persones que arriben i la majoria estan poques hores i es concentren molt a la zona del centre i de cop generen sensació de col·lapse».

Així, Colau ha plantejat estudiar l'acord de limitació per al port de Palma per a aplicar-lo a Barcelona, un acord pel qual es regula l'arribada de creuers i estableix que la capital de les Balears només podrà rebre un total de tres creuers al dia, i només un podrà tenir una capacitat superior a 5.000 passatgers.