El TSJC obliga la Generalitat de Catalunya a imposar el 25% de castellà a totes les escoles

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la Generalitat de Catalunya que executi la sentència del 25% d'ensenyament en castellà a totes les escoles. Aquesta decisió ha estat presa arrel que l'Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Catalunya demanés l'execució forçosa de la sentència que imposava més castellà a les aules.

La sala contenciosa ha donat un termini de 15 dies per a que el depertament d'Educació «dicti les instruccions i estableixi les garanties de control de les mateixes que sescaiguin a l'efecte que al sistema educatiu de Catalunya tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata l'ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors al 25 % en un altre cas». Per altra banda, també ha ordenat que l'Alta Inspecció Educativa que verifiqui el compliment d'aquesta execució, «informant el Tribunal de l'activitat desplegada i de la situació constatada a la finalització del termini d'execució senyalat», indica la sentència.

La sala contenciosa ordena executar la sentència del 25% d'ensenyament de castellà al sistema educatiu a #Catalunya. La resolució requereix al #conseller per tal que la faci efectiva @educaciocat i a l'Alta Inspecció de @educaciongob per tal que verifiqui el compliment. — TSJCat (@tsj_cat) May 9, 2022

Així i tot, el TSJC ha desestimat l'«execució forçosa formulada per la representació de diverses persones que invoquen la seva condició de diputats al Parlament de Catalunya i al partit polític Vox, per manca de legitimació».

La resposta

Per la seva banda, l'AEB ha celebrat aquesta decisió a través de les xarxes socials. Concretament, ha agraït la tasca d'Escuela de Todos, una entiat que recull 15 associacions que volen aconseguir l'aplicació del mínim del 25% hores en castellà i la fi de la immersió lingüística.