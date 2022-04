Consell per la República: «El Catalan Gate ha revelat a escala mundial l'escàndol més gran de violació massiva de drets fonamentals a la UE»

Després de la infructuosa reunió celebrada aquest diumenge entre el Govern català i el Govern espanyol pel Catalan Gate, el Govern del Consell per la República ha trobat necessari fer públic el seu posicionament:

«El Catalan Gate ha revelat a escala mundial l'escàndol més gran de violació massiva de drets fonamentals a la Unió Europea. Catalunya i els catalans som objecte d'una causa general i d'una persecució sistemàtica, perquè l'espionatge il·legal i descontrolat ha obert la porta a la violació universal de drets fonamentals: des de la vulneració del secret mèdic fins a la del secret professional, la llibertat d'informació o el dret a la intimitat. No només als líders polítics sinó a tot el seu entorn i a totes les persones amb qui han tingut relació, siguin o no polítiques, siguin o no independentistes», han explicat.

Des del Consell per la República creuen que la política catalana en el seu conjunt hauria de reaccionar «sense matisos» i exigir «mesures urgents i efectives per a desarticular la trama criminal que, emparada en el poder, ha comès un delicte gravíssim contra els drets fonamentals que hauria de ser investigar per la Fiscalia general sempre tan ràpida a trobar delictes falsos contra els catalans».

En tot cas, la revelació d'aquesta trama criminal al si de l'Estat espanyol i la directa responsabilitat que hi té el Govern espanyol, incapaç d'ordenar als seus poders que investiguin el crim i la malversació econòmica per poder-lo cometre, exigeixen que l'independentisme prengui mesures amb caràcter immediat:

1. Trencar tota relació política amb Espanya. Retirar el suport al Govern espanyol, trencar tots els pactes polítics que incloguin els partits espanyols que no condemnin la violència digital i la vulneració de drets fonamentals i/o que participin en Governs que es neguin a investigar la trama criminal.

2. Retirar-se de la dita taula de diàleg, per inútil, per mancada de tota credibilitat i per deslleialtat manifesta de la part espanyola.

3. Restringir les relacions amb Espanya en l'àmbit tècnic i administratiu.

4. Establir una aliança entre forces independentistes per tal que en totes les eleccions la força més votada encapçali el govern de les institucions, amb coalició de govern o sense. En el cas que no n'hi hagi prou per obtenir la presidència o l'alcaldia, totes les forces independentistes exerciran l'oposició fins a construir una alternativa victoriosa.

5. Definir una estratègia de confrontació democràtica que permeti reprendre el camí iniciat l'octubre de 2017.