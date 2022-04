El Parlament de Catalunya condemna el Catalangate i reclama al Govern espanyol que l'investigui

La junta de portaveus del Parlament de Catalunya aprovat una declaració conjunta per a condemnar l'espionatge polític, ja que vulnera els drets humans. Concretament, Esquerra Republicana, Junts, la CUP i els Comuns volen exigir al Govern espanyol una investigació transparent, l'assumpció de responsabilitats i que es prenguin mesures urgents per erradicar l'espionatge antidemocràtic.

En canvi, el PSC, juntament amb Vox, Ciutadans i PP, s'ha desmarcat de la declaració perquè no han estat acceptades les seves modificacions. La formació socialista pretenia desvincular l'espionatge de l'independentisme i la persecució d'idees polítiques.

Per la seva banda, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha anat al Congrés espanyol per a fer la pressió a Pedro Sánchez, amb el mateix objectiu d'aconseguir que s'investigui aquest cas d'espionatge massiu. A més a més, Aragonès s'ha reunit amb els partits afectats, els quals promouen la comissió d'investigació: ERC, Junts, PDeCAT, CUP i Bildu; i, amb representants d'Unidas Podemos. En canvi, els socialistes no s'hi han reunit.

La declaració de la junta de portaveus del Parlament català condemna l'espionatge polític, fet «que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals reconeguts, tant en l'àmbit intern com internacional, com són el dret a la intimitat o el secret de les comunicacions», han declarat. Així com manifesta «el suport i tota la solidaritat a les almenys 65 persones que fins a dia d'avui se sap que han estat víctimes d'aquest espionatge polític a través del Catalangate».