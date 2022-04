L'ANC convoca una mobilització per al 26 d'abril per a exigir l'aturada de la reforma de la Llei de Política Lingüística de Catalunya

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), durant el darrer Secretariat Nacional de l'entitat, ha exigit la retirada de la modificació de la llei de política lingüística. L'entitat considera que és una acció necessària per a reprendre l'ofensiva per a la independència.

La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha anunciat una mobilització el 26 d'abril, el dia en què es votarà la modificació de la llei, a les portes del Parlament de Catalunya. «Si no ens mobilitzem i fem pressió, s'aprovarà i serà un autogol que ens deslegitimarà políticament per la causa de la independència», ha declarat.

També, Paluzie ha reclamat als partits que no retrocedeixin «en qüestions tan cabdals com la de la llengua catalana». Aquesta reforma «deixa completament desarmades aquelles famílies, com ara les de Canet de Mar, que volen defensar la immersió lingüística», ha afegit.