El col·legi Lluís Guarner manifesta que no té constància de cap queixa ni reclamació de cap família sobre la llengua

La Plataforma per la Llengua País Valencià va denunciar que el col·legi públic Lluís Guarner, del barri de Benicalap de València, «fa totes les classes d'educació infantil en castellà excusant-se en la nova Llei de Plurilingüisme». L'entitat explica que ha rebut la queixa d'una família d'un dels alumnes afectats, «que no ha quedat satisfeta amb la justificació del centre, que argumenta que ho fa en castellà, perquè la majoria de l'alumnat és d'origen immigrant».

El CEIP Lluís Guarner, per contra, ha remarcat que es tracta d'una «difamació» per part de la Plataforma per la Llengua i que es tracta d'una «escola històrica i pionera en l'ensenyament en valencià a la ciutat de València».

A més, han explicat que han contactat amb l'entitat i que aquesta els «ha demanat disculpes per no corroborar els fets i ha anunciat que retirarà la notícia». No obstant això, destaquen que, a hores d'ara, la notícia encara continua publicada a la web de la Plataforma.

El centre manifesta que no té «constància de cap queixa ni reclamació de cap família al respecte». Que ningú no s'ha posat en contacte amb l'escola. «Entenem que si existirà alguna divergència o problemàtica, el primer pas hauria de ser consultar, contrastar, investigar i parlar amb la direcció del centre. Fet que no ha passat», remarquen.

Finalment, expliquen que l'escola compleix amb el projecte lingüístic autoritzat per la Conselleria d'Educació, «on predomina l'ensenyament en valencià». «En totes i cadascuna de les avaluacions del centre, del Consell Escolar i de l'Administració, mai s'ha posat en dubte la qüestió», han conclòs.