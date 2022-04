La Universitat Ramon Llull guanya la Lliga de Debat Universitària 2022 de la Xarxa Vives

La Xarxa Vives d’Universitats ha celebrat la final de la Lliga de Debat Universitària, que ha enfrontat als equips de la Universitat de València i de la Universitat Ramon Llull. Després d’un debat intens i molt ajustat, el jurat de la competició ha determinat que l’equip mereixedor del guardó en l’edició 2022 és el de la Universitat Ramon Llull, format pels estudiants Àlex Esteve (capità), Marta García, David Andrés i Ferran Soler. Així mateix, Abril Peidró, de la Universitat de València, ha estat nomenada millor oradora de la Lliga. En la cloenda de l’esdeveniment, també s’ha anunciat el tema que han escollit els participants per la competició de l’any vinent: 'És sostenible el turisme?'.

El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat Autònoma de Barcelona -que ha acollit enguany la competició-, Francisco Javier Lafuente Sancho, ha felicitat els finalistes i ha agraït el compromís dels participants, jurat, personal tècnic i de l’organització. A més, el president de l’entitat ha destacat com la Lliga de Debat «consolida un veritable espai de diàleg i convivència entre l'alumnat que comparteix la mateixa llengua i cultura; i ofereix tot un seguit de competències transversals, que de ben segur seran profitoses en la seua trajectòria acadèmica i professional».

El tema de la competició d’enguany ha estat 'És necessària una indústria farmacèutica pública a la Unió Europea?'. Els equips d’estudiants participants, provinents de quinze universitats membres de la Xarxa Vives, han hagut de defensar al llarg de la competició tant la posició a favor com en contra sobre la pregunta. El jurat, integrat per professionals de la cultura, l’educació i la comunicació, ha valorat cada debat d’acord amb la qualitat de les intervencions i la solidesa de les argumentacions, així com el grau de domini del tema, la fluïdesa comunicativa dels participants i el llenguatge no verbal emprat, a més d’altres aspectes formals.

La competició d’oratòria va arrancar el dilluns 4 d’abril amb una fase eliminatòria, on hi varen concórrer els equips de les universitats d’Alacant, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Girona, Illes Balears, Jaume I, Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili, València i Vic-Central de Catalunya. En aquesta edició, l’alumnat prové de les següents disciplines acadèmiques: Dret (41%), Econòmiques/ADE (13%), Enginyeries i Arquitectura (12%), Ciències Polítiques i de l’Administració (8%), Arts i Humanitats (6%), Comunicació Audiovisual (4%), Filologia Catalana (4%), Relacions Laborals (3%) i Biologia (3%). Pel que fa al sexe, un 47% són dones i un 53% homes.

La Lliga de Debat Universitària és una competició dialèctica entre equips d’estudiants universitaris que debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. Des de l’any 2005, la competició fomenta entre l’alumnat universitari l’ús de la paraula i capacitats com el treball en equip, la documentació, l’anàlisi crítica i l’argumentació. L’activitat, organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats, compta amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana.