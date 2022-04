Enllaçats per la Llengua: «L’escola no és un espai de rendició, el català no és matèria de negociació!»

Les entitats de la plataforma Enllaçats per la Llengua varen decidir, al desembre de 2021 a Castelló de la Plana, convocar concentracions arreu del territori aquest 2 d’abril amb el lema: ‘PROU, tenim dret a viure en català’.

Aquesta convocatòria és una resposta a les «contínues i permanents agressions, per part de l’Estat espanyol i francès, a la llengua catalana i la injustificable timidesa, sinó inhibició, de les institucions dels nostres països a l’hora de fer-hi front i articular una política lingüística digna d’aquest nom».

Volen reivindicar «una realitat sociolingüística natural i justa com la que gaudeixen els ciutadans i estudiants de les comunitats castellanes, franceses i italianes, reivindicant així la plena equiparació en drets de la llengua catalana amb les de la llengua castellana, francesa o italiana».

Cal afegir que, Enllaçats per la Llengua, davant la recent proposta de modificació de l’actual Llei que conforma la immersió lingüística amb la llengua catalana com a llengua pròpia i vehicular:

Rebutgem qualsevol modificació a l’actual llei que impliqui cap quota, pla estratègic o protocol que empari o justifiqui la reducció del català a cap escola, ni una.

De fet, exigim que allà on la realitat de la immersió no és tan solida i forta com caldria, que les institucions catalanes, més que negociar amb partits d’afiliació estatal espanyola el com justificar aquesta feblesa, que treballi amb els agents socials implicats, tan docents com famílies, i entitats que treballen per la llengua, per esmenar-ho.

Gairebé el 80 de la societat catalana defensa el model d’immersió lingüística en català. Exigim, doncs, que la voluntat de la ciutadania i, per tant, que la democràcia i els drets lingüístics dels catalans prevalguin a Catalunya per damunt de qualsevol altre interès polític.

«L’escola no és un espai de rendició, el català no és matèria de negociació!»

Per tot això, aquest significatiu 2 d’abril -data en què es commemora la primera prohibició oficial de l’ús públic de la llengua catalana per part de Lluís XIV de França- ens enllacem tots plegats per tot el territori on n’és llengua pròpia amb convocatòries a les ciutats de Palma, Barcelona, Perpinyà i València.