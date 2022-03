Helena Maleno: «No es poden crear refugiats de primera i de segona»

L'activista pels drets humans Helena Maleno Garzón ha afirmat que no es poden «crear refugiats de primera i de segona», en referència al tractament diferent que es dona als qui fugen de violències, a través de la «frontera sud», davant dels refugiats de la guerra d'Ucraïna.

En una roda de premsa amb motiu del seu nomenament com a doctora honoris causa per la Universitat de les Illes Balears (UIB), Maleno, fundadora el 2008 de l'organització Caminando Fronteras, ha celebrat el ràpid reconeixement per part de l'administració espanyola del dret de asil dels ucraïnesos, i també la humanització del conflicte per part dels mitjans però, ha recordat, que això és el que «fa anys demanen per a la frontera sud». «Quan algú fuig de la guerra, a qualsevol lloc del món, l'impacte a les seves vides i els seus drets és el mateix», ha insistit.

En el fons d'aquest tracte diferent, ha apuntat l'activista, «hi ha un racisme molt important», que és millor «educar i posar sobre la taula» perquè, si no es fa, sorprèn en aparèixer com el «monstre de l'extrema dreta».

Segons ha destacat, la distància de l'Estat espanyol a Ucraïna és, si fa no fa, «la mateixa que d'aquí al Senegal». Contra la indiferència que generen les morts a la Mediterrània i la criminalització i victimització amb què es tracta les persones que migren a través de la frontera sud, Maleno ha fet una defensa de la «solidaritat».