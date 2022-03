Compromís denuncia que sols un 1’5% dels 126 milions d’euros públics destinats a patrimoni religiós han estat invertits en cultura

El Govern espanyol ha assenyalat en una resposta parlamentària al portaveu de Compromís al Senat espanyol, Carles Mulet, que els fons de ministeris com els de Cultura i Foment que han rebut aquests edificis religiosos de tot l’Estat espanyol per a la conservació del patrimoni cultural, han sigut principalment a través del denominat 1,5%. La coalició va plantejar aquesta iniciativa després de veure com es cobren tarifes gens accessibles per visitar monuments religiosos adscrits a l'Església Catòlica que han rebut substancioses quantitats econòmiques per a la reparació, reconstrucció i reformes d'aquests béns.

«L'accés a temples i convents s'està convertint de vegades en una activitat ben rendible per les quals passen anualment milions de persones i que haurien d'estar més condicionades», ha denunciat Mundet. «El més lògic seria que després d'haver rebut diners públics no es cobrara una entrada per visitar aquests béns, ja que s'està limitant l'accés a la cultura dels ciutadans i donant quantiosos negocis, a vegades, a empreses privades o institucions que després asseguren no disposar de diners per a mantindre el patrimoni», ha afegit.

Resulta que les bases reguladores no recullen cap condició o limitació relacionada amb el cobrament d'entrades. D’aquesta manera «el Govern espanyol legitima que l'Església estiga fent negoci amb la venda d'entrades i estem parlant de molts milions que anualment es destinen a aquesta finalitat, quan en altres llocs d'Europa, l'Estat és titular dels béns sobre els quals inverteix i posteriorment manté i explota, la qual cosa és molt diferent del que ocorre en l'Estat espanyol»