Una dona parla en català a una comissaria de la policia espanyola i li diuen «aquí no te entendemos» i acaba denunciada pels policies

La Policia espanyola ha denunciat dues vegades una professora per haver-se dirigit en català a dos agents quan intentava d'accedir a la comissaria de la localitat catalana de Terrassa.

Els fets, que van passar aquest divendres dematí, han estat denunciats públicament per la Plataforma per la Llengua, que a hores d'ara ha trobat un testimoni clau d'aquest nou cas de discriminació lingüística.

Els policies van demanar a la dona, que és una catalana amb arrels marroquines, que s'identifiqués abans d'entrar. Ella va respondre en català tot afegint que tenia cita a la comissaria. En aquell moment, els agents van dir que no l'entenien i que els parlés en castellà.

En aquest sentit, el diari VilaWeb ha tingut accés a un àudio de la conversa, en què un dels agents, visiblement enfadat, li diu: «No tenim per què entendre el català». Llavors l'afectada respon en diverses llengües, com ara castellà, francès i àrab, però els agents s'indignen i asseguren que no l'entenen.

Finalment, després de diversos minuts molt tensos, els agents van presentar dues denúncies contra la professora. En la primera l'acusen falsament de negar-se a identificar i de marxar corrent, i en la segona de faltar-los el respecte.

«Es persona en aquestes dependències faltant el respecte als agents actuants amb frases com 'aprèn a parlar català' i 'aprèn l'idioma', tot mantenint una actitud violenta i xulesca», diu la segona denúncia.

Com es pot constatar, ens trobam davant un nou cas greu de discriminació lingüística per part de les Forces i Cossos de Seguretat espanyols.