La Fiscalia investigarà 12 exprofessors de l'Institut del Teatre acusats d'abús de poder i assetjament sexual

En la segona investigació pels presumptes casos d'assetjament sexual a l'Institut del Teatre (IT), la Fiscalia Superior de Catalunya investigarà els dotze exdocents acusats d'abús de poder i assetjament sexual.

El passat 21 de febrer el centre va donar la informació necessària al ministeri fiscal «per tal d'oferir les màximes garanties per determinar si les conductes dels docents van ser inapropiades», han declarat. Ara, la institució estudiarà els expedients aportats, elaborats per la seva comissió de prevenció d'assetjaments sexuals de l'IT arran de les instàncies presentades per alumnes i exalumnes entre febrer i desembre del 2021.

La majoria dels fets denunciats són de fets de fa més de 25 anys, ha explicat l'Institut en un comunicat fet públic dilluns passat. Aquest fet, segons han declarat, no permet investigar els fets, aplicar mesures cautelars ni obrir expedients sancionadors perquè els professors denunciats ja estan jubilats.