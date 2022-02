[VÍDEO] RTVE justifica les burles al català fetes a un programa de la ràdio

La direcció de RTVE no només no prendrà mesures contra el programa de RNE 'Tarde lo que tarde', que va ridiculitzar la inclusió del català en les plataformes de continguts audiovisuals, sinó que, a més, justifica les burles.

Així ho hem pogut veure en una resposta escrita al senador del Grup Parlamentari de l'Esquerra Confederal Carles Mulet, de Compromís, qui registrar una qüestió en què demanava explicacions i el cessament de la presentadora, Julia Varela, i la supressió del programa.

«En el programa de Ràdio Nacional 'Tarde lo que tarde', del 24 de noviembre, presentat per Julia Varela, es va faltar greument al respecte a les persones que parlem la segona llengua espanyola més parlada, amb una sèrie de comentaris per part de les persones que cobren també dels impostos de la llengua materna de 10 milions de persones, amb les rialles de la presentadora», explica Mulet al text i demana a RTVE en quina data pensa cessar Julia Varela i suprimir l'emissió d'aquest programa; què han cobrat els col·laboradors d'aquest programa que es dedicaren a despreciar i ridiculitzar la llengua; i, per quin motiu Ràdio 4 no s'emet en tot el domini lingüístic catalanoparlant en aquesta llengua.

Entre les justificacions que donen des de RTVE, remarquen que els comentaris es fan en el context d'una secció d'humor del programa: «En cap moment varen tenir com a objectiu ridiculitzar el català, ni cap altra llengua del nostre país». A més, diuen que, sent conscients que alguns oients s'havien sentit ofesos, la presentadora, que és gallega, va demanar disculpes en directe a l'endemà, junt a la Defensora de l'Audiència de RTVE, María Escario.

També destaquen que des del Consell d'Informatius de RNE mostren tot el seu suport a la presentadora del programa davant «l'assetjament que va sofrir a les xarxes socials per aquest assumpte en forma d'insults i amenaces».

Respecte a què varen cobrar els col·laboradors del programa, RTVE només contesta negant que cap dels col·laboradors varen tenir com a objectiu despreciar i ridiculitzar el català.

Finalment, sobre per quin motiu Ràdio 4 no s'emet en tot el domini lingüístic catalanoparlant en català, la ràdio televisió pública d'Espanya ha contestat: Des de la seva creació el 1976, Ràdio 4 representa el respecte i l'interès de RTVE per la rica llengua catalana, a la qual ha contribuït sens dubte a desenvolupar i promocionar. És cert que la seva emissió lineal, és a dir, a través de les ones, només se circumscriu a Catalunya, ja que l'espectre radioelèctric està limitat i la concessió de noves freqüències (necessàries per al que plantegen) depèn alhora de cada Comunitat Autònoma. No obstant això, això no significa que no es pugui escoltar Ràdio 4 a qualsevol punt d'Espanya o del món, ja que la seva programació íntegra (tant en directe com en diferit) es troba fàcil i gratuïtament a la nostra pàgina web, a la plataforma digital Play Radio i en l'aplicació per a telèfons mòbils de RNE».