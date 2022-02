Compromís demana de quina manera s'aborden les discriminacions lingüístiques a la sanitat

La diputada de Compromís Nathalie Torres ha registrat a les Corts Valencianes una pregunta escrita dirigida a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del País Valencià per a conèixer de quina manera es garanteixen els drets lingüístics dels catalanoparlants als centres de salut.

Com explica Torres, «hem tornat a ser coneixedors d’una situació inacceptable que ha patit una ciutadana al nostre territori, qui ha denunciat públicament que el passat 16 de febrer una persona treballadora del Centre de Salut de Benilloba es negà atendre-la per parlar en valencià».

«Lamentablement els casos de discriminació lingüística cap als valencianoparlants no deixen d’acumular-se però en este cas la situació és d’una gravetat molt més gran. Estem parlant d’un servei públic com la sanitat, on hauria d’estar més garantit, si cap, que qualsevol persona puga utilitzar la seua llengua sense que siga tractat com a ciutadà de segona».

«És per això que des de Compromís volem conèixer quins mecanismes farà servir la Conselleria per a abordar el fet denunciat el 16 de febrer a Benilloba i què farà perquè no es tornen a produir discriminacions lingüístiques a la sanitat valenciana», ha conclòs Torres.