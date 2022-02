[VÍDEO] Demana fer l'examen de ciclomotor en català i li diuen que només el pot fer «en espanyol»

«Vaig preguntar si podia fer l’examen en català i em varen dir que no, que havia de fer-lo en espanyol, però jo no he estudiat el castellà», explica Issa Konare, veí de Santa Coloma de Gramenet que va voler fer la prova teòrica del carnet de ciclomotors en català, però la direcció general de Trànsit espanyola (DGT) no li va permetre.

Segons ha explicat Issa Konare al programa Tot es mou de TV3: «Vaig anar a treure'm el carnet i vaig preguntar si podia fer l'examen en català. Però em varen dir que no, que l'havia de fer en espanyol. I jo no he estudiat l'espanyol. He estudiat el català i vull fer la prova en català».

Issa Konare va arribar a Catalunya el 2003 i ha viscut a Lloret de Mar, Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, i ha insistit que ara necessita un ciclomotor per desplaçar-se i no l'ha pogut obtenir per la mala gestió de la diversitat lingüística de la DGT espanyola.