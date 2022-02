[VÍDEO] El projecte AINA farà una gira de presentacions pels Països Catalans

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, ha anunciat que les properes setmanes presentaran el projecte AINA -de creació de recursos digitals i lingüístics en català- arreu dels Països Catalans i cercarà veus d'aquestes parles a per incorporar-les a la iniciativa.

Ho ha dit a la sessió de control al Govern, després d'una qüestió del seu grup formulada per la diputada Mònica Sales (Junts), que ha reconegut la necessitat de «donar veu per aprendre el català» i ha defensat que el projecte AINA suposa una nova oportunitat per a impulsar el català.

En la seva resposta, Puigneró ha afirmat que la posada en marxa de la iniciativa ha estat un èxit -amb més de 250.000 veus gravades- i que les properes setmanes pretenen cercar veus amb les característiques lingüístiques pròpies del català als altres territoris dels Països Catalans.