[VÍDEO] Aragonès: «Deixem de competir per veure qui és més independentista o més d'esquerres»

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha demanat de reforçar la posició de Catalunya a la taula de negociació per tal de pressionar el Govern espanyol a moure fitxa així com aconseguir que l'independentisme torni a actuar en un únic sentit, unit. «Deixem de competir per veure qui és més independentista o més d'esquerres. Ningú no és més independentista que ningú», ha concretat.

Durant una conferència al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Aragonès ha exposat set accions per tal d'avançar en les negociacions. La primera, enfortir i visualitzar els grans consensos del país, per la qual obrirà una ronda de contactes amb les institucions i els principals actors polítics, econòmics, socials, cívics i culturals per a traduir els consensos en accions polítiques concretes.

Les altres són «governar bé» i apostar pel progrés econòmic i social, mantenir el carrer actiu amb mobilitzacions populars en defensa dels grans consensos i, a més a més, mostrar aquest consens a les urnes, començant per les eleccions municipals de l'any que ve. També és important, segons el president del Govern català, la internacionalització del projecte, cercant i construint aliances pel progrés econòmic i social i el reconeixement de Catalunya, així com recosir la unitat d'acció, especialment en el camp del sobiranisme i l'independentisme.

Durant la conferència també ha demanat defensar transversalment els consensos de país, alhora que ha criticat la manca de valentia del Govern espanyol i ha esperonat l'esquerra espanyola a abordar les mancances de la transició, com la plurinacionalitat i, per tant, el seu dret d'autodeterminació. Finalment, ha demanat deixar enrere el tacticisme, els retrets i les desconfiances, que considera que debiliten la posició negociadora de Catalunya, i, per contra, refer les confiances amb una mirada àmplia i inclusiva.