El Govern català presenta el Pacte Nacional per la Llengua que s'elaborarà els pròxims mesos

El Govern català ha presentat aquest dimecres el Pacte Nacional per la Llengua amb l'objectiu d'«arribar a un consens social i polític sobre el català i desenvolupar polítiques necessàries per a l'ús i el coneixement de la llengua», han explicat. «El govern ha entrat en una nova etapa pel que fa a la política lingüística» en la qual la defensa del català és una prioritat, ha explicat la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

El Pacte lluitarà per incrementar els nivells de coneixement col·lectiu de la llengua, tot potenciant l'adopció del català entre els qui no el tenen com a llengua de partida, i també per facilitar-ne l'ús en tots els sectors de la societat, amb especial atenció als àmbits en què té menys presència. Es vol establir «un debat constructiu perquè les bases lingüístiques del futur de Catalunya i de tota la comunitat lingüística siguin compartides tan àmpliament com sigui possible».

La voluntat d'aquesta iniciativa és «incloure-hi absolutament a tothom» per tal de contribuir a «desconflictivitzar la llengua», ha concretat la consellera. «Cal fugir dels reduccionismes i les simplicitats», perquè «el plurilingüisme social és una realitat inestable que exigeix una vigilància constant, sobretot per garantir la posició de les llengües minoritzades», ha afegit el secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.

Passos a seguir

Per a la implementació del Pacte, al febrer se'n farà la primera reunió, on es presentarà l'informe sobre la situació de la llengua i, seguidament, s'obrirà un procés participatiu, adreçat a institucions, entitats i ciutadans, amb diverses activitats de recollida de propostes per tot el país, així com es faran diverses jornades de reflexió sectorials i territorials.

Al juliol començarà la síntesi de les aportacions recollides, amb l'objectiu que formin part dels debats que es faran a la tardor, els quals conclouran amb l'elaboració del text definitiu. Per tant, es preveu que sigui quan s'arribi a un acord en el marc del grup de treball pel Pacte Nacional per la Llengua, i que aquest acord sigui presentat i signat al desembre.