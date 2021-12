Un nou testimoni posa en dubte les acusacions contra Gonzalo Boye per blanqueig de capitals

El testimoni de José Luis Correa Hincapié, extradit de Colòmbia a Espanya per declarar en la causa en què Gonzalo Boye està processat per blanqueig de capitals relacionat amb Sito Miñanco, fa trontollar l'acusació contra l'advocat de l'expresident Puigdemont, ha explicat El Nacional. Segons ha declarat la defensa de Boye, Francisco Andújar, aquesta declaració desmunta les acusacions contra ell.

Miñanco és acusat de liderar una organització criminal centrada en el narcotràfic de cocaïna en concurs amb un delicte de falsificació de document oficial i de blanqueig. La defensa de Boye, que sempre ha sostingut que «no hi ha hagut cap delicte de blanqueig» de capitals, s'ha adherit ara al recurs de reforma contra el processament de Correa per declarar com a acusat en aquest procediment penal.

En aquest cas, la magistrada María Tardón ha processat 50 persones físiques i jurídiques, avalada el juny passat per l'Audiència Nacional. Correa va declarar davant la jutgessa i va assegurar que els diners que duia en un maletí (prop d'un milió d'euros en metàl·lic) eren de l'empresari Manuel González Rubio per invertir en una empresa a Colòmbia. Correa, cinc familiars seus i González van ser detinguts a l'aeroport de Barajas el 6 de febrer del 2017 i tots van mantenir la mateixa versió.

La magistrada indica que hi ha indicis que Boye va intervenir per recuperar els 889.620 euros comissats a l'aeroport perquè en realitat eren de José Ramón Prado Bugallo, conegut com a Sito Miñanco. En concret, indica que Boye i altres dos advocats van participar en l'elaboració de documents i contractes de compravenda per recuperar els diners comissats per la policia.