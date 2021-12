Escola Valenciana reclama «formació, pressupost i decisions valentes» per a crear comunitats educatives diverses, plurilingües i competents digitals

Escola Valenciana ha celebrat l'acte de cloenda del seu VI Congrés aquest dissabte 11 de desembre al Paranimf de la Universitat Politècnica de València. Aquestes jornades s'han celebrat els dies 9 i 10 de desembre, amb la intenció d'emprendre «un camí decidit cap a una escola democràtica, feminista, diversa, crítica, solidària, verda, compromesa...», ha explicat el president d'Escola Valenciana, Natxo Badenes.

Els diferents congressos s'han caracteritzat per ser «espais de reflexió per a tal de posicionar-nos davant les temàtiques que preocupaven en el moment», ha dit Pilar Gregori, coordinadora del VI Congrés. Des de l'entitat, han volgut homenatjar «totes les dones que han contribuït a fer una escola valenciana, innovadora i igualitària. Especialment, la figura d'Empar Navarro, mestra i política valenciana de la Segona República amb un remarcable compromís social» han concretat.

A més a més, també s'ha encoratjat a les noves generacions a implicar-se en les comunitats educatives i les coordinadores comarcals, per tal d'impulsar-les «més lluny» i «continuar els projectes i crear-ne de nous», ha dit Badenes. «Tot el treballat aquests dies, tot el que hem après, tot amb el que hem estat d'acord o fins i tot el que no ha convençut, ha d'esdevindre saó perquè vosaltres seguiu construint nous futurs», ha conclòs el president.

Per la seva banda, la coordinadora estatal de la Xarxa d'Escoles UNESCO, M. Luisa Marquez, ha dit que s'ha de «gaudir i fer créixer les oportunitats educatives que sorgeixen al llarg de la vida i en diferents entorns culturals i socials». En la seva conferència ha parlat sobre per què és necessari que l'ensenyament es continuï desenvolupant com un treball col·laboratiu en el qual es reconegui el paper del professorat i que els centres siguin institucions educatives protegides, ja que són promotors de la inclusió, l'equitat, el benestar individual i col·lectiu.

Les línies d'actuació marcades després d'aquestes jornades son que, per tal de dur endavant propostes innovadores en el camp de la coeducació cal formació específica per al personal docent per saber com tractar la diversitat de gènere, una revisió dels currículums on la figura femenina tengui representació en qualsevol disciplina i formació per fer efectiva la transformació digital als centres, entre d'altres. També, per tot el que s'ha dit, consideren que cal una revisió de l'exempció a les terres del sud perquè el professorat suporta una càrrega extra que no hauria de tenir.