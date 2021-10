Oberta la convocatòria del 7è Premi Ramon Barnils de periodisme d’investigació

El Grup de Periodistes Ramon Barnils convoca, per setè any consecutiu, el Premi Barnils de periodisme d’investigació. Es premiaran reportatges d’investigació en dues categories: obra publicada en mitjans d’abast nacional i obres publicades en mitjans locals i comarcals, que tractin qüestions i problemàtiques que succeeixen o tenen un impacte clar als Països Catalans. El període per enviar originals s’ha obert aquest dimecres, 13 d’octubre, i s’allargarà fins el 15 de novembre d’enguany a les 23.59 h. Les bases del premi es poden consultar al web www.grupbarnils.cat/premibarnils.

Les obres poden ser en qualsevol format: paper, digital, radiofònic, audiovisual o multimèdia i s’han de presentar telemàticament. Es valorarà especialment la varietat i riquesa de tècniques d’investigació periodística emprades. El premi és obert tant a periodistes com a estudiants de periodisme i totes dues categories estan guardonades amb 1.500 euros cadascuna.

El premi es presenta aquest dimecres, data en què Ramon Barnils i Folguera, periodista de qui en pren el nom, hagués celebrat els 81 anys.

La primera edició del guardó va representar la recuperació i l’actualització del Premi Barnils que, amb el mateix nom, va donar el setmanari El Temps entre el 2001 i el 2008 als Premis Octubre de la ciutat de València. La setena edició del Premi és possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Sant Cugat, l’AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació), l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la DO Terra Alta i el diari ARA.