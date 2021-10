Illencs i membres de la Delegació del Consell per la República a les Balears, «presents i solidaris» amb el poble de Catalunya

Membres del grup impulsor de la Delegació del Consell per la República a les Balears i altres persones de les Illes, solidàries amb el poble de Catalunya, han participat a la manifestació del passat diumenge a Barcelona.

El grup impulsor vol posar de manifest l'èxit de les mobilitzacions que s'han realitzat al Principat de Catalunya al llarg del cap de setmana, entre els dies 1r i 3 d'octubre. «L'elevada participació de la gent demostra que la reivindicació del Primer d'Octubre continua ben viva dins la societat catalana. I manté l'eix fonamental de les aspiracions democràtiques a l'autodeterminació i a la independència del poble de Catalunya», han destacat.

Aquest cap de setmana, un grup d'illencs, entre els quals alguns dels membres del Consell per la República a les Balears, ha participat en la manifestació celebrada a Barcelona el passat diumenge. Amb la seva presència, han volgut mostrar la solidaritat amb el poble de Catalunya, «en l'horitzó de la construcció d'uns Països Catalans lliures en el marc de la Unió Europea».

Des de les Illes Balears, i en el marc del Consell per la República, «continuarem donant suport a les accions per internacionalitzar la qüestió catalana, solidaritzant-nos amb els nostres compatriotes del Principat de Catalunya en la seva lluita per l'autodeterminació i la independència i fent costat a l'exercici dels drets democràtics de la gent, enfront dels aparells de l'Estat, amb la juristocràcia al capdavant», han remarcat.