La natura no és una 'solució'

Ja hem assistit a la introducció de conceptes que provoquen danys als territoris i justifiquen la devastació contínua dels boscos, així com l’extracció violenta de qualsevol cosa, des de minerals fins a fusta. Els sistemes de certificació, la compensació de carboni, les promeses d’una cadena de subministrament amb desforestació neta zero, les promeses de carboni neutre i zero emissions netes són tan sols alguns.

La darrera idea perillosa es coneix amb el nom de 'Solucions basades en la natura' o 'Solucions naturals per al clima'. Crea la il·lusió que la 'natura' és una 'solució' a la destrucció empresarial. I quan més sovint escoltem paraules que associen idees entre sí, com 'natura' i 'solució', i quan més repetim i usam aquests termes, més probable és que aquesta associació sigui considerada de 'sentit comú'.

Les 'solucions basades en la natura', promogudes per empreses, inclouen molt del que les comunitats han estat combatent durant dècades: plantacions industrials d’arbres, àrees protegides, projectes REDD, compensacions de carboni i biodiversitat, plantacions de biocombustibles, etc. Una altra cosa que aquestes 'solucions' també tenen en comú és que permeten que continuï un altre conjunt d’activitats empresarials que també han estat resistides als territoris: mineria, extracció de petroli i gas, infraestructura a gran escala, agronegocis, etc.

La idea que la 'natura' és una 'solució' aprofundeix encara més aquesta destrucció i despulla. Quasi tots els mesos compareix un nou i important contaminador que anuncia els seus plans de convertir les seves activitats en 'carboni neutre', principalment mitjançant la inversió en les anomenades 'Solucions basades en la natura'.

És imperiós comprendre el concepte de les 'solucions basades en la natura', anomenar-lo per allò que és: 'despulles basades en la natura' i denunciar l’amenaça real que representen per els territoris, les poblacions dels boscos i el clima. (...)

El concepte de 'solucions basades en la natura' podria estar construint un 'imaginari col·lectiu' pervers i perillós del que la 'natura' hauria de fer per els humans. Quan es comprenen els interessos en joc i els seus proponents, queda clar que el concepte és una amenaça per els boscos i les poblacions del bosc. No pot haver-hi discussió sobre les 'solucions' a la crisi climàtica mentre no es mencionin els vertaders impulsors d’aquesta crisi i s’aturi la destrucció que realitzen. (...)

El concepte de les 'solucions basades en la natura' no és més que un altre salvavides per la destructiva economia capitalista. Aquesta destrucció pot ara no només destruir mitjans de vida, territoris, boscos, corrents d’aigua, conques, pastures i molts més espais de vida a la Terra, sinó que també pot cercar els territoris dels pobles dels boscos en nom de la 'conservació', i les terres fèrtils camperoles per establir plantacions industrials en nom de 'salvar el clima'.

Les 'solucions despulles basades en la natura' són una perillosa amenaça per els territoris, les poblacions del bosc i el clima.

