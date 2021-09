[VÍDEO] 'Art. 490', un film que narra la història de Valtònyc, Hasél i Elgio com a rostres visibles de la persecució de la llibertat d’expressió

La plataforma 'No Callarem' ha anunciat aquest dimarts una campanya de micromecenatge per a finançar el documental 'Art. 490, un film per la llibertat', que ha creat junt a la productora audiovisual Bruna i el programa radiofònic Carne Cruda i que se centrarà en els casos dels rapers perseguits per l'Estat espanyol Valtònyc, Pablo Hasél i Elgio.

L'han presentada en roda de premsa el portaveu de la plataforma Albert Costa i les cantants Yolanda Sey i Ana Tijoux, que han explicat que 'Art. 490' també vol ser «una campanya d'impacte social i polític sobre la vulneració de drets fonamentals a l'Estat espanyol».

Al documental, Sey, Tijoux i la també rapera Bittah entrevisten Elgio, Valtònyc i Hasél sobre la seva experiència en la música i les conseqüències de la repressió a la vida de les persones.

Les tres han versionat lletres dels rapers i han creat cançons noves per al documental, com també han fet Albert Pla, Las Bajas Pasiones, JazzWoman, Mateu Matas 'Xurí' i Irene Reig.

El documental encara està en fase de producció -aquest mateix dimarts s'ha gravat l'entrevista de Bittah a Hasél, a la presó de Ponent a Lleida- i 'No Callarem' preveu organitzar estrenes a la primavera de 2022 per a les persones que hagin participat en el finançament a Verkami.

La plataforma 'No Callarem' ha reclamat arxivar les causes judicials contra aquests tres rapers, suprimir l'article del Codi Penal que sanciona les injúries i calúmnies a la monarquia -el 490, que dona nom al documental-, modificar el delicte d'odi perquè no pugui aplicar-se a policies i eliminar el delicte d'enaltiment del terrorisme per a «aturar l'ús abusiu i pervers per part del poder judicial com a eina repressiva».