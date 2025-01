Cinc detinguts i brutalitat policial en el desnonament de l’Antiga Massana

A primera hora del matí, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desnonat l’Antiga Massana, un espai del barri del Raval ocupat d’ençà de la pandèmia per atendre persones en situació de vulnerabilitat. Hi ha hagut una resposta immediata per part dels veïnats i activistes, que s’han manifestat en contra de l’actuació policial i els cossos policials han carregat contra ells.

A les set del matí, una desena de furgonetes dels antiavalots s’han desplegat a la plaça de la Gardunya, on hi ha l’Antiga Massana. Els agents han fet cordons en uns quants carrers per a blocar els accessos a l’edifici. Al carrer de Jerusalem, on hi havia la majoria dels manifestants, els antiavalots de la Guàrdia Urbana han carregat contra els activistes i veïnats que s’hi havien concentrat per protestar.

Més antiavalots de la BRIMO han sorprès els manifestants per darrere, han fet càrregues contundents i han perseguit manifestants. La policia els ha dirigit al carrer de l’Hospital i una estona després han desconvocat la manifestació i han anunciat una nova convocatòria, a les 19:30 h, aquest mateix dimarts 28 de gener, a la rambla del Raval. La brutalitat policial ha deixat uns quants manifestants i denou agents de l’ARRO dels Mossos ferits per contusions.

El tinent de batllia de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha defensat que l’actuació per recuperar l’Antiga Massana està «plenament blindada» des del punt de vista jurídic i ha avisat que no permetran més ocupacions i «usurpacions d’espais públics».

«No permetrem que hi hagi més ocupacions ni actuacions com les que han motivat la intervenció que avui s’ha realitzat», ha subratllat Batlle, que ha expressat la voluntat del govern municipal «d’acabar ara i en el futur amb qualsevol dinàmica il·legal i d’usurpació d’espais públics».

El tinent de batllia de Seguretat ha afirmat que anunciaran en les pròximes setmanes les actuacions a mitjà i llarg termini per a la reforma dels espais.

El passat octubre, l’Ajuntament de Barcelona ja va provar de desnonar l’espai, però veïnats i col·lectius socials ho varen impedir. L’actuació, segons fonts municipals, té l’autorització del jutjat contenciós administratiu 17. Aquest dimarts matí, els agents han pogut entrar a l’edifici perquè ja no hi viu ningú, tot i que s’hi ofereixen serveis durant tot el dia.