El govern espanyol anuncia noves mesures i ajudes per a l’habitatge

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns una exempció del 100% de l'impost de la renda sobre les persones físiques (IRPF) als propietaris d'habitatge que els posin de lloguer segons l'índex de referència. A més, ha avançat un nou PERTE amb fons europeus dedicat a la construcció de cases i altres mesures com un increment d'impostos als compradors extracomunitaris.

En un acte al Museu del Ferrocarril on ha acudit bona part dels ministres socialistes, Sánchez ha revelat un paquet amb una dotzena de mesures per fer assequible l'accés a l'habitatge, especialment entre els joves, el principal repte a què s'enfronten les societats d'Occident, segons ha indicat.

Així, ha assenyalat que proposarà al Congrés dels Diputats una exempció fiscal de la totalitat de l'IRPF «per a aquells propietaris que lloguin el seu habitatge segons l'índex de referència, sense necessitat que aquests es trobin en zones declarades tensionades», ha apuntat.

Garantia en el cobrament de la renda i condicions a les Socimis

En la mateixa línia ha anunciat la creació d'un sistema de garanties públiques que asseguraran als llogaters el cobrament de la renda del lloguer. Una mesura que estarà en funcionament aquest any i es començarà aplicant als propietaris que lloguin a menors de 35 anys.

S'engegarà, a més, un nou programa de rehabilitació d'habitatges buits destinats al lloguer assequible. S'atorgaran ajudes a aquelles persones que reformin un pis per posar-lo de lloguer assequible durant almenys 5 anys.

D'altra banda, el Govern planteja condicionar els avantatges fiscals de les Socimis a la promoció d'habitatge de lloguer assequible i així evitar que aquelles societats que només es dediquen a la promoció d'habitatge de lloguer de curta durada paguin menys impostos «que els ciutadans corrents en comprar el mateix habitatge», segons s'ha queixat Sánchez.

El president ha avançat el llançament d'un PERTE «per a la innovació i modernització de la construcció industrialitzada i modular» amb l'objectiu de construir cases en menys temps i amb un cost menor. Es durà a terme a la província de València per contribuir a la reconstrucció del teixit econòmic després de la dana que va assolar la província el mes d'octubre passat.

Cessió a l'empresa pública d'habitatge

El president s'ha mostrat partidari de limitar la compra d'habitatge per part d'estrangers extracomunitaris no residents a Espanya, «incrementant la càrrega fiscal que s'hauran de pagar en cas de compra fins al 100% del valor de l'immoble».

Així mateix, ha anunciat altres mesures com la cessió per part de l'Administració General de l'Estat a l'empresa pública d'habitatge de més de 3.300 habitatges i dos milions de metres quadrats de sòl residencial per crear «milers i milers» de nous habitatges. A més, s'incorporaran 13.000 habitatges de la SAREB de forma immediata, i 17.000 més, progressivament.

Aquesta nova empresa pública d'habitatge, la creació del qual va anunciar Sánchez al 41 Congrés Federal del PSOE a inicis de desembre, tendrà «prioritat» en la compra d'habitatges i sòls, amb caràcter supletori respecte al dret de les CCAA, segons ha assenyalat. Així mateix, ha afegit, «blindarà» l'habitatge protegit de l'Estat, garantint per llei que mantengui la seva titularitat pública «indefinidament».

Habitatges turístics considerats negoci

Una altra de les mesures anunciades implica dur al Congrés una proposta perquè els habitatges turístics siguin considerats un negoci i passin a tributar com una activitat econòmica, incloent-hi l'aplicació de l'IVA en aquelles zones on hi hagi dificultats d'accés a l'habitatge o de saturació turística.

També s'endurirà la regulació que persegueix el frau als lloguers de temporada i la creació d'un fons perquè governs autonòmics i municipals reforcin les inspeccions d'habitatges turístics il·legals.

Finalment, un nou pla estatal d'habitatge perquè entri en vigor el 2026, que augmentarà els programes d'ajuts vigents, amb una atenció especial a persones grans, joves, persones amb discapacitat i residents en zones degradades.

Carrega contra el PP per «desregular»

Sánchez considera que l'accés a l'habitatge és «el problema més gran» de les classes mitjanes i treballadores, un obstacle per a l'emancipació dels joves i per a la natalitat i provoca la major part de la desigualtat de riquesa i ha culpat les polítiques del PP de la situació actual.

Afirma que és un problema greu molt seriós, que requereix una resposta decidida i que si no s'enfronta, la societat acabarà dividida en dues classes de ciutadans «propietaris rics i llogaters pobres» que hauran de dedicar bona part dels seus ingressos al lloguer i arribaran a la vellesa sense ser propietaris.

Segons ha exposat, el problema de la pujada de preus es deu a l'increment del nombre de llars, l'augment de persones que viuen soles, la concentració a les grans ciutats, la falta de sòl, l'augment dels costos de la construcció, l'enduriment de l'accés al crèdit hipotecari i a l'ús creixent de l'habitatge com a actiu financer.

A més, sosté que a l'Estat espanyol estan agreujades i es llança contra el Partit Popular en assenyalar que el país va estar gairebé una dècada sense política estatal d'habitatge i es va aplicar una ideologia neoliberal que va tenir «nefastes conseqüències per al país».

Així ha indicat que l'anterior administració de Mariano Rajoy (PP) va arribar al poder en plena crisi financera «amb la bombolla immobiliària oberta en canal», i en lloc de desplegar recursos de l'Estat el que va fer va ser «desentendre's», i fins i tot «desregular», frenant la construcció d'habitatge protegit, passant de 115.000 nous habitatges d'aquest tipus a l'any a només 5.000, segons ha retret.

Sánchez ha retret al PP que va eliminar les ajudes per a l'accés a l'habitatge fixades per l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i es va lliurar als fons voltor les cases de protecció oficial construïdes «amb els impostos dels espanyols».