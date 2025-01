El TEDH admet a tràmit una demanda de Josep Costa contra Espanya per detenció il·legal

«Amb més rapidesa del previst, el TEDH ha admès a tràmit la meua 4a demanda contra Espanya. Aquesta tracta de la meua detenció il·legal com a conseqüència de l’activitat parlamentària que vaig exercir en defensa de la independència. L’única lluita que es perd és la que s’abandona». Així ho ha donat a conèixer l'eivissenc Josep Costa, exvicepresident del Parlament de Catalunya.

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha admès a tràmit la seva demanda per vulneració de drets humans, que va presentar el passat mes de setembre. L’octubre del 2021, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret va ordenar la seva detenció perquè Costa no s’havia presentat a declarar en la causa per desobediència contra la mesa del Parlament de Roger Torrent. Arran d’això, va passar bona part del matí a un calabós del TSJC i a l'horabaixa el varen portar davant la magistrada, tot i que es va negar a declarar.

Costa explica a la denúncia que va ser detengut de manera arbitrària: «La detenció va ser completament inútil i supèrflua, no va aportar cap benefici a la instrucció de la causa ni va contribuir a salvaguardar la finalitat del procés o els drets de les parts». A més, apunta que la detenció «n

«És absolutament desproporcionat privar un investigat de la seva llibertat, encara que només sigui unes hores pel fet de no comparèixer personalment a declarar en una causa penal, i que té el dret fonamental de no fer-ho», apunta.

«I tot això, en una causa penal que no pot comportar una pena privativa de llibertat ni en la seva mínima expressió, motiu pel qual la llei permet la celebració del judici en absència de l’acusat», ha remarcat. Per això, assenyala que la detenció injustificada vulnera el dret a la llibertat personal, a la llibertat de moviments i el dret de no declarar.